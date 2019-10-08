HABER

TİGEM 16 safkan Arap tayını toplam 3.5 milyon liraya sattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 16:54 | Son Güncelleme

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) satışa çıkardığı 16 safkan Arap tayı, toplam yaklaşık 3.5 milyon liraya satıldı.

Efecan Kalafatoğlu - Robert Badendieck / İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) satışa çıkardığı 16 safkan Arap tayı, toplam yaklaşık 3.5 milyon liraya satıldı. TİGEM'in İstanbul Veliefendi Hipodrumu'nda düzenlediği açık artırmada, en yüksek ücret 560 bin lira ile Bosna Hersek adlı safkan Arap tayına ödendi.

Düzenlenen ihalenin ardından DHA'nın sorularını yanıtlayan TİGEM Yönetim Kurulu Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, "Bugün Sultansuyu Tarım işletmemizin 16 tane safkan elit koşu tayının satışını gerçekleştirdik; 16 tayımızı yaklaşık 3 milyon 445 bin liraya sattık. Bizim için rakamlar oldukça sevindirici. Atçılık camiasının ciddi ilgisi ile karşılaştık. Atlarımızı alan katılımcılara hayırlı olsun diyorum. Çok güzel bir satış oldu. Bundan sonra 22 Ekim'de Anadolu Tarım İşletmemizin 16 tane safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleşecek. Oraya da yoğun bir ilgi bekliyoruz. Atçılık camiası için, TİGEM için ve Tarım bakanlığımız için çok güzel gelişmeler oldu. Daha fazlasını da bekliyoruz."

Ali Osman Kıyak, açık artımanın başında yaptığı konuşmada, "TİGEM'in değerli üyeleri ve misafirler hepiniz hoş geldiniz. Sultansuyu işletmemizin yetiştirdiği 16 tane Safkan Arap atlarının satışı için buradayız" dedi ve şunları söyledi:

"Bundan önce yaptığımız birkaç ihalede, ihale kanunuyla ilgili maddeleri hatırlatmamızda bazı arkadaşlarımızın alınganlık gösterdiğini duyduk.

"Türkiye Cumhuriyeti devleti, Anayasa'nın ikinci maddesinde belirtildiği gibi bir hukuk devletidir. Hukuk herkesi bağlar. Kanunlar herkesi bağlar. Sizi de bizi de bağlar. Dolayısıyla ihalenin şartlarıyla ilgili yapmış olduğumuz hatırlatmalardan hiç kimsenin bir alınganlık göstermemesi icap eder. Dolayısıyla burada ihalenin usul ve şartlarını her zaman olduğu gibi hem sizlere hem de kendimize hatırlatmak durumundayız. Bu satışlar size de, bize de, TİGEM’e ve de ülkemize de hayırlı olur ve güzel kazançlar sağlar. Özellikle belirtmek istiyorum ki ihaleyle ilgili, Türk Ceza Kanunu'nun 235. maddesi; hileli davranışlarla ihaleye katılma yeterliliğine ve koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmayı engellemek, tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak, emir veya tehdit kullanmak ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla ihaleye katılma, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olan kişileri engellemek, ihaleye katılan kişilerin özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları kesinle yasaktır ve suçtur.

"Türk Ceza Kanunu'nun 235’e 1.’inci maddesine göre kamu, kurum veya kuruluşlar adına yapılan, mal veya hizmet, alım veya satımlarla ya da kiralamalara ilişkin ihaleleriyle ihaleye fesat karıştıran kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ile cezalandırılır. Kanun herkesi ilgilendirir.

"Buranın ortamına, buranın güzelliğine hiç kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Biz buradayız, ihale komisyonumuz burada, basın burada, gayet açık bir şekilde ihalemizi gerçekleştireceğiz.

"Devlet herkese eşit mesafededir. Buradaki satışlarımızın sizlere arap atçılığına hayırlı olmasını diliyorum. Siz kazanın, TİGEM kazansın, ülkemiz kazansın, hayırlara vesile olsun."

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçtiBodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti
Öğrenciler, jandarmanın eğitimi ile ’Trafik Dedektifleri’ olduÖğrenciler, jandarmanın eğitimi ile ’Trafik Dedektifleri’ oldu
GÜNCELLEME - Samsun'daki silahla yaralamaGÜNCELLEME - Samsun'daki silahla yaralama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

EYT ile ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deprem sonrası Avcılar için imar değişikliği oy birliğiyle kabul edildi

Deprem sonrası harekete geçildi! Avcılar için yeni gelişme

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

"Yenikapı'da şov yaptınız" diyerek eleştirdi: Meclis üyeniz kullanıyor

"Yenikapı'da şov yaptınız" diyerek eleştirdi: Meclis üyeniz kullanıyor

Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama

Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama

MSB'den 'Engel tanımaz aşarız' paylaşımı

MSB'den 'Engel tanımaz aşarız' paylaşımı

AK Partili eski vekilin oğlu kendini vurdu! Lüks sitede silah sesleri

AK Partili eski vekilin oğlu kendini vurdu! Lüks sitede silah sesleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.