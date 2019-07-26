Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 69. Geleneksel Hasat Bayramı kapsamında buğday hasadı yaptı, yerli olarak geliştirilen elektrikli traktörün deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

Erdoğan, TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı etkinliği kapsamında Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde bulunan hasat alanına geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile biçerdövere bindi. Erdoğan, biçerdöveri kendisi kullanarak buğday hasadını gerçekleştirdi.

Erdoğan daha sonra hasattan elde edilen buğday hakkında TİGEM Genel Müdür Ayşe Ayşin Işıkgece'den bilgi aldı.

Bakan Pakdemirli ile bindiği Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan ve yerli olarak geliştirilen elektrikli traktörü de kullanan Erdoğan, traktörün arkasındaki pullukla tarla sürdü.

Traktör hakkında bilgi alan Erdoğan, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, hasat alanında kendisini karşılayan Karaahmet Köyü çiftçileri ile de sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Buğday hasadında Erdoğan'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

