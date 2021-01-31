HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TİGEM’de hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

TİGEM’de hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

31.01.2021 17:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Müdürlüğü (TİGEM) hurdalığından hırsızlık yapmaya çalışan 3 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Müdürlüğü (TİGEM) hurdalığından hırsızlık yapmaya çalışan 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Tarım İşletmeleri Müdürlüğü (TİGEM) hurdalığına giren küçük yaştaki 3 hırsız, demir parçaları çalmak istedi. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, hırsızları yakalayarak polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, çocuk hırsızları gözaltına alarak emniyete götürdü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPanik anları!Panik anları!
Tepki çeken olay! Camına not bıraktığı araç savcının çıkınca...Tepki çeken olay! Camına not bıraktığı araç savcının çıkınca...
Mekatronik Mühendisi ne iş yapar?Mekatronik Mühendisi ne iş yapar?

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

'Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, beğenmiyorlar'

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Okulların açılmasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Okulların açılmasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Başakşehir'de dehşet anları! Kadını sürücüler kurtardı

Başakşehir'de dehşet anları! Kadını sürücüler kurtardı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP'de 3 vekil istifa etti

CHP'de 3 vekil istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Diğer Haberler

Kısıtlamada izin belgesi olmayan sürücüden ‘valiyle görüşün’ savunması

İzin belgesi olmayan sürücüden ‘valiyle görüşün’ savunması

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik operasyon: 50 gözaltı

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik operasyon: 50 gözaltı

Gazeteci yazar Şadan Gökovalı vefat etti

Gazeteci yazar Şadan Gökovalı vefat etti

İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasında Caddebostan sahiline akın etti

Görüntüler bugün çekildi! Kısıtlamaya rağmen akın ettiler

Sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz havadan görüntülendi

Sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz havadan görüntülendi

Vali Yerlikaya'dan kısıtlamada "İstanbul" paylaşımı

Vali Yerlikaya'dan dikkat çeken paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.