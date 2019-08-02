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TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 13:00 | Son Güncelleme

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 77 baş safkan Arap tayı, 6 Ağustos’ta satışa sunulacak.TİGEM’e bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 6 Ağustos Salı günü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri’nde, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, Karacabey Tarım İşletmesinde yetişen 42’si dişi, 35’i erkek olmak üzere toplam 77 baş 1 ve 2 yaşındaki tayların satışı teker teker yapılacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 77 baş safkan Arap tayı, 6 Ağustos’ta satışa sunulacak.
TİGEM’e bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 6 Ağustos Salı günü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri’nde, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, Karacabey Tarım İşletmesinde yetişen 42’si dişi, 35’i erkek olmak üzere toplam 77 baş 1 ve 2 yaşındaki tayların satışı teker teker yapılacak. İhale şartnamesi TİGEM ve Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilecek.

TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor

TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor

TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor

TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor

TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor

TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor

TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor

TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor

TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor

TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor

TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor

TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor

TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor

TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor

TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor
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