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TİGEM’in tayları görücüye çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 14:08 | Son Güncelleme

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 69 baş safkan Arap tayı, 23 Temmuzda satışa sunulacak.TİGEM’e bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına dair ihale, 23 Temmuz Salı günü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri’nde açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

TİGEM’in tayları görücüye çıkıyor

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 69 baş safkan Arap tayı, 23 Temmuzda satışa sunulacak.
TİGEM’e bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına dair ihale, 23 Temmuz Salı günü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri’nde açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetişen 29’u dişi, 40’ı erkek olmak üzere toplam 69 baş 1 ve 2 yaşındaki tayların satışı teker teker yapılacak. İhale şartnâmesi TİGEM ve Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilecek.

TİGEM’in tayları görücüye çıkıyor

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