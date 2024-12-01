TİHA nedir, ne işe yarar? TİHA özellikleri nelerdir?

TİHA, havacılık alanındaki silahlı veya silahsız operasyonlarda kullanılan bir araçtır. İlgili araçların yapay zeka teknolojisiyle tasarlanan gelişmiş modelleri mevcuttur. Bu araçlar, insansız hava aracı (İHA) sınıfında yer alırken özellikle taarruz görevlerinde kullanılır. Yüksek irtifada hava savunmasının gerçekleştirilmesini sağlayan TİHA adlı araçlar, terörle mücadelede önemli rol oynar. Buna ek olarak ilgili hava araçlarının keşif ve tespit görevlerinde de etkili olduğu belirtilir. Türkiye'deki TİHA örneğiyse BAYKAR tarafından geliştirilen ve ilk uçuş denemesi 6 Aralık 2019'da yapılan BAYKAR Bayraktar Akıncı'dır.

TİHA nedir?

Silahlı veya silahsız operasyonlarda kullanılabilen TİHA'nın açılımı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'dır. İHA sınıfında yer alan hava aracının yer kontrol sistemleriyle denetlendiği görülür. İlgili hava aracının önemli özellikleri arasında bomba ve füze gibi teknolojik mühimmatları barındırması yer alır. Buna ek olarak TİHA'lar yüksek irtifada görev alabilmesiyle taarruz operasyonlarında etkili rol oynar.

TİHA ne işe yarar?

Silahlı veya silahsız olarak yürütülen taarruz operasyonlarının gerçekleştirilmesini sağlayan TİHA'lar, savaş uçaklarının yaptığı görevleri icra etmesi üzere tasarlanmıştır. Bu araçlarla hava savunması alanında savaş uçaklarının yükünün azaltılması amaçlanır. TİHA adı verilen taarruzi insansız hava araçlarının elektronik destek podu gibi sistemleri mevcuttur. Buna ek olarak ilgili araçların engel tespit radarı ve uydu haberleşme sistemleri gibi teknolojilerle donatıldığı söylenebilir. Havadan bombardıman gerçekleştirme konusunda işe yarayan TİHA'lar, yüksek irtifada tamamlanması gereken diğer görevler için de uygunluk taşır.

TİHA özellikleri nelerdir?

TİHA'ların temel özelliği taarruz operasyonları için özel olarak tasarlanmasıdır. Bununla birlikte incelenen araçların (İHA) sınıfında yer aldığı ve operatörler tarafından kontrol sistemleriyle yönetildiği hatırlatılmalıdır. İnsansız hava aracının yapay zeka teknolojisi ve otonomi sistemiyle donatılan modelleri vardır. Bunun yanı sıra TİHA'larda hataya dayanıklı olan sistem mimarisi türevlerine yer verilir.

Taarruzi insansız hava araçlarında dahili sensör desteğiyle tasarlanan hassas otomatik kalkış ve iniş yardımı sistemleri kullanılabilir. Buna ek olarak hava araçlarının yedek parçalı aktüatör birimlerini içeren modelleri vardır. Farklı görev tanımları için uygunluk gösteren TİHA'nın 40.000 feet yüksekliğe çıkabilen çeşitlerine rastlanır. Ayrıca bu araçlarda havadan havaya füzeler gibi mühimmatlar kullanılabilir.

TİHA'larda faydalı yük kapasitesinin yüksek olduğu görülürken lazer güdümlü akıllı donanımlara da rastlanır. Bununla birlikte Türkiye'de Bayraktar Akıncı adı verilen TİHA modelinde LOS&BLOS haberleşme sistemleri gibi teknolojilerin yer aldığı belirtilebilir. TİHA'ların operasyonel irtifalarıysa 30.000- 40.000 feet aralığında olabilir.

TİHA nerelerde kullanılır?

TİHA'lar insansız silahlı hava aracı olarak arama kurtarma çalışmalarında ve taarruz operasyonlarında kullanılacak şekilde geliştirilmiştir. İlgili aracın farklı ülkelerdeki çeşitlerinden deprem enkazlarında ve keşif görevlerinde de yararlanıldığı görülür. Buna ek olarak TİHA'ların düşman uçaklarının tespit edilmesinde de kullanıldığı belirtilir.