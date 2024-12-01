TİHA'nın açılımı nedir? TİHA neyin kısaltması? TİHA açılımı ve anlamı

TİHA adı verilen araçlar, (İHA) sınıfında yer aldığından ötürü mürettebat bölümünü içermez. Bu kapsamda ilgili araçların denetlenip yönetilmesinden sorumlu olan operatörler yer kontrol sistemlerini kullanır. Bununla birlikte TİHA adı verilen hava araçlarında bomba ve füze gibi gelişmiş mühimmatların yer aldığı belirtilmelidir. Söz konusu araçların kullanılabildiği operasyonlarsa silahlı veya silahsız olarak çeşitlenebilir. Bu kapsamda "TİHA neyin kısaltması?" sorusunun cevabı aktarılarak ilgili araç türünün ne işe yaradığı üzerine detaylı bilgi sunulmalıdır.

TİHA'nın açılımı nedir?

Hava savunması denildiği zaman ön plana çıkan TİHA açılımı "Taarruzi İnsansız Hava Aracı" olarak belirtilmelidir. İlgili araçlar adından da anlaşıldığı üzere özellikle taarruz operasyonlarında görev alması amacıyla tasarlanır. Silahsız veya silahsız çalışmalarda değerlendirilebilen araçlar yer kontrol sistemlerini yöneten operatörler tarafından denetlenir. Bu sayede hava savunmasında terörle mücadele ve düşman uçaklarının tespiti gibi operasyonlarda TİHA'lardan yararlanılabilir.

TİHA ne anlama gelir?

TİHA anlamı birçok kişi tarafından araştırılırken ilgili araçların (İHA) sınıfında yer aldığı hatırlatılmalıdır. Bu kapsamda füze ve bomba gibi mühimmatların dahil edildiği araçlarda mürettebat bölümünün bulunmadığı belirtilebilir. Çünkü ilgili araçların yer kontrol sistemlerinde görev alan operatörler tarafından yönetilmesi söz konusudur.

Silahlı veya silahsız operasyonlarda kullanılan TİHA'ların günümüzde yapay zeka teknolojisiyle de desteklendiği görülür. Bu sayede düşman uçaklarının kolaylıkla tespit edilmesi ve taarruz görevlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması mümkün olur. Aynı zamanda TİHA'ların otonom sistemleri ve gelişmiş sensör teknolojileriyle öne çıktığı söylenmelidir. Ayrıca uçaksavar radarlarına yakalanmadan uçuş gerçekleştirebilen TİHA'lar, hava savunmasında gizli görevlerin desteklenmesinde de işe yarar.

Türkiye'nin ilk Taarruzi İnsansız Hava Aracı sınıfında yer alan BAYKAR Bayraktar Akıncı, 6 Aralık 2019'da test edilmiştir. İlgili aracın doğrulama testinin tamamlanmasıyla havalanması ise 2020'yi bulmuştur. 2021 itibariyle aktif olarak kullanıldığı bilinen Bayraktar Akıncı, gelişmiş füze sistemleriyle TİHA sınıfını ülkemizde temsil eden araçlardandır.

TİHA hangi görevde kullanılır?

Hava savunma sanayisinin desteklenmesi ve teknolojik araçlarla buluşturulması konusunda önemli rol oynayan TİHA'lar özellikle taarruz operasyonlarında kullanılır. İlgili hava aracının yüksek irtifada uçuşlar gerçekleştirerek düşman uçaklarını tespit etmesi veya taarruz görevini tamamlaması mümkündür. Buna ek olarak TİHA'lar arama kurtarma çalışmalarında da görev alabilir. Aynı zamanda enkaz tespiti ve keşif operasyonlarında da söz edilen hava araçlarından yararlanıldığı belirtilmelidir.