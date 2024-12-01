HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. TİHA'nın açılımı nedir? TİHA neyin kısaltması? TİHA açılımı ve anlamı

TİHA'nın açılımı nedir? TİHA neyin kısaltması? TİHA açılımı ve anlamı

Burcu Tufan Burcu Tufan
26.11.2024 14:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİHA, taarruz operasyonlarında kullanılması üzere yüksek teknolojik mühimmatlarla donatılan hava araçlarına verilen adın kısaltmasıdır. İlgili araçların yüksek irtifada gerçekleştirilen terörle mücadele gibi görevlerde rol oynadığı bilinir. Buna ek olarak hava savunmasındaki silahlı veya silahsız operasyonlarda ilgili araçlardan destek alınır. Bu kapsamda "TİHA açılımı nedir, ne anlama gelir?" sorusuna yanıt arayanlara ilgili aracın temel özellikleri de detaylı olarak sıralanmalıdır.

TİHA'nın açılımı nedir? TİHA neyin kısaltması? TİHA açılımı ve anlamı

TİHA adı verilen araçlar, (İHA) sınıfında yer aldığından ötürü mürettebat bölümünü içermez. Bu kapsamda ilgili araçların denetlenip yönetilmesinden sorumlu olan operatörler yer kontrol sistemlerini kullanır. Bununla birlikte TİHA adı verilen hava araçlarında bomba ve füze gibi gelişmiş mühimmatların yer aldığı belirtilmelidir. Söz konusu araçların kullanılabildiği operasyonlarsa silahlı veya silahsız olarak çeşitlenebilir. Bu kapsamda "TİHA neyin kısaltması?" sorusunun cevabı aktarılarak ilgili araç türünün ne işe yaradığı üzerine detaylı bilgi sunulmalıdır.

TİHA'nın açılımı nedir?

Hava savunması denildiği zaman ön plana çıkan TİHA açılımı "Taarruzi İnsansız Hava Aracı" olarak belirtilmelidir. İlgili araçlar adından da anlaşıldığı üzere özellikle taarruz operasyonlarında görev alması amacıyla tasarlanır. Silahsız veya silahsız çalışmalarda değerlendirilebilen araçlar yer kontrol sistemlerini yöneten operatörler tarafından denetlenir. Bu sayede hava savunmasında terörle mücadele ve düşman uçaklarının tespiti gibi operasyonlarda TİHA'lardan yararlanılabilir.

TİHA ne anlama gelir?

TİHA anlamı birçok kişi tarafından araştırılırken ilgili araçların (İHA) sınıfında yer aldığı hatırlatılmalıdır. Bu kapsamda füze ve bomba gibi mühimmatların dahil edildiği araçlarda mürettebat bölümünün bulunmadığı belirtilebilir. Çünkü ilgili araçların yer kontrol sistemlerinde görev alan operatörler tarafından yönetilmesi söz konusudur.

Silahlı veya silahsız operasyonlarda kullanılan TİHA'ların günümüzde yapay zeka teknolojisiyle de desteklendiği görülür. Bu sayede düşman uçaklarının kolaylıkla tespit edilmesi ve taarruz görevlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması mümkün olur. Aynı zamanda TİHA'ların otonom sistemleri ve gelişmiş sensör teknolojileriyle öne çıktığı söylenmelidir. Ayrıca uçaksavar radarlarına yakalanmadan uçuş gerçekleştirebilen TİHA'lar, hava savunmasında gizli görevlerin desteklenmesinde de işe yarar.

Türkiye'nin ilk Taarruzi İnsansız Hava Aracı sınıfında yer alan BAYKAR Bayraktar Akıncı, 6 Aralık 2019'da test edilmiştir. İlgili aracın doğrulama testinin tamamlanmasıyla havalanması ise 2020'yi bulmuştur. 2021 itibariyle aktif olarak kullanıldığı bilinen Bayraktar Akıncı, gelişmiş füze sistemleriyle TİHA sınıfını ülkemizde temsil eden araçlardandır.

TİHA hangi görevde kullanılır?

Hava savunma sanayisinin desteklenmesi ve teknolojik araçlarla buluşturulması konusunda önemli rol oynayan TİHA'lar özellikle taarruz operasyonlarında kullanılır. İlgili hava aracının yüksek irtifada uçuşlar gerçekleştirerek düşman uçaklarını tespit etmesi veya taarruz görevini tamamlaması mümkündür. Buna ek olarak TİHA'lar arama kurtarma çalışmalarında da görev alabilir. Aynı zamanda enkaz tespiti ve keşif operasyonlarında da söz edilen hava araçlarından yararlanıldığı belirtilmelidir.

Anahtar Kelimeler:
Baykar TİHA akıncı bayraktar
En Çok Okunan Haberler
Özgürlük Şafağı operasyonu başlatıldı, PKK'nın lojistik hattı kesildi

Özgürlük Şafağı operasyonu başlatıldı, PKK'nın lojistik hattı kesildi

Polis, cephaneyi satılığa çıkardı! Suç zinciri avukata kadar sıçradı: Ele geçirilen malzemeler hayrete düşürdü

Polis, cephaneyi satılığa çıkardı! Suç zinciri avukata kadar sıçradı: Ele geçirilen malzemeler hayrete düşürdü

291 yıl hapis cezasıyla dışarıda geziyordu!

291 yıl hapis cezasıyla dışarıda geziyordu!

Altay Bayındır Süper Lig deviyle anlaşmak üzere! Manchester United macerası sona eriyor...

Altay Bayındır Süper Lig deviyle anlaşmak üzere! Manchester United macerası sona eriyor...

Bakan Şimşek 'dün itibarıyla sona erdi' diyerek duyurdu!

Bakan Şimşek 'dün itibarıyla sona erdi' diyerek duyurdu!

Kimlik numarasını gören inanamıyor! Katil de oldu, hamile de kaldı: 'Memur bana böyle kimlik mi olur dedi'

Kimlik numarasını gören inanamıyor! Katil de oldu, hamile de kaldı: 'Memur bana böyle kimlik mi olur dedi'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.