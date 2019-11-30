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TİHEK Başkanı Arslan: "İsrail, ancak ona eşit bir güçle durdurulabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 14:38 | Son Güncelleme

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan: - "BM hiçbir şey yapmıyor. İsrail zulüm yaparken siz seyrediyorsanız, sizin meşruiyetiniz kalmaz. Cumhurbaşkanımız onun BMGK üyesi beş devlete tepki göstererek 'Dünya beşten büyüktür' diyor. İsrail, ancak ona eşit bir güçle durdurulabilir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, Filistin meselesiyle ilgili Birleşmiş Milletler'in (BM) hiçbir şey yapmadığını belirterek, "İsrail zulüm yaparken siz seyrediyorsanız, sizin meşruiyetiniz kalmaz. Cumhurbaşkanımız onun BMGK üyesi beş devlete tepki göstererek 'Dünya beşten büyüktür' diyor. İsrail, ancak ona eşit bir güçle durdurulabilir." dedi.

Uluslararası Irkçılık ve Etnik Ayrımcılıkla Mücadele Örgütü ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nin (İDSB) düzenlediği "Uluslararası İsrail Etnik Ayrımcılığı Konferansı: Boyutlar, Uygulamalar ve Mücadele Yöntemleri" konulu konferansın "İsrail'in Ayrımcılık Rejimi: Bölge ve Dünya İçin Çözüme Giden Yollara Etkisi" oturumda TİHEK Başkanı Arslan konuştu.

İsrail'de (BM) nezdinde kurulan bir insan hakları kurumu olmadığına dikkati çeken Arslan, orada yapılan hak ihlallerinin raporlanmadığını söyledi.

Arslan, yıllardır çeşitli toplantılarda Filistin meselesi ve İsrail'in Filistin'e yönelik baskılarının konuşulduğunu, ancak bunun fayda etmediğini vurgulayarak, yaşananların kanıksanmaya sebep olduğunu ve artık bir şeylerin yapılası gerektiğini dile getirdi.

Yakın dönemde Kudüs'ü ziyaret ettiğini belirten Arslan, Mescid-i Aksa'ya gittiğinde kapıda İsrail askerlerinin kontrolünden geçtiklerini ve askerlerin ayrımcılık yaparak bazı kişileri aldığını bazılarını ise almadığını, İslam dini için kutsal sayılan bir mekanda İsrail askerlerinin bu muamelesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"Yahudi Ulus Devleti" yasasını eleştiren Arslan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, BM, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası anlaşmaların, ırk ayrımcılığını kesinlikle yasakladığını hatırlatan Arslan, buna rağmen İsrail'in ırka dayalı bir devleti kurumsallaştırmaya çalıştığını ve bunu Filistinlilere dayattığını savundu.

Arslan, uluslararası kurumların İsrail'in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği hak ihlallerine yönelik herhangi bir şey yapmadığını da öne sürerek, "BM hiçbir şey yapmıyor. İsrail zulüm yaparken siz seyrediyorsanız, sizin meşruiyetiniz kalmaz. Cumhurbaşkanımız onun BMGK üyesi beş devlete tepki göstererek 'Dünya beşten büyüktür' diyor. İsrail ancak ona eşit bir güçle durdurulabilir. İslam işbirliği Teşkilatı (İİT) da Filistin için bir şey yapmadı. Bu teşkilat ya bir şeyler yapmalı ya da geri çekilmelidir." diye konuştu.

Toplantıda konuşan Kanada Queen's Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elia Zureik ise İsrail'in ırk ayrımcılığı uygulayan sömürgeci bir devlet olduğunu iddia ederek, ABD Başkanı Trump'ın da İsrail'in bu politikalarını desteklediğini anlattı.

Zureik, İsrail'in Filistin'i açlığa mahkum ettiğini söyledi. Filistin'in havadan, karadan ve denizden kuşatıldığını, hatta elektronik ortamda da bu kuşatmanın devam ettiğini belirten Zureik, İsrail aleyhinde paylaşımlar yapan Filistin menşeli bazı sayfaların da kapatıldığını söyledi.

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Kanada Queen's Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elia Zureik Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Uluslararası İsrail Etnik Ayrımcılığı Konferansı

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