TİHEK Başkanı Arslan: "İsrail, ancak ona eşit bir güçle durdurulabilir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, Filistin meselesiyle ilgili Birleşmiş Milletler'in (BM) hiçbir şey yapmadığını belirterek, "İsrail zulüm yaparken siz seyrediyorsanız, sizin meşruiyetiniz kalmaz. Cumhurbaşkanımız onun BMGK üyesi beş devlete tepki göstererek 'Dünya beşten büyüktür' diyor. İsrail, ancak ona eşit bir güçle durdurulabilir." dedi.

Uluslararası Irkçılık ve Etnik Ayrımcılıkla Mücadele Örgütü ve İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nin (İDSB) düzenlediği "Uluslararası İsrail Etnik Ayrımcılığı Konferansı: Boyutlar, Uygulamalar ve Mücadele Yöntemleri" konulu konferansın "İsrail'in Ayrımcılık Rejimi: Bölge ve Dünya İçin Çözüme Giden Yollara Etkisi" oturumda TİHEK Başkanı Arslan konuştu.

İsrail'de (BM) nezdinde kurulan bir insan hakları kurumu olmadığına dikkati çeken Arslan, orada yapılan hak ihlallerinin raporlanmadığını söyledi.

Arslan, yıllardır çeşitli toplantılarda Filistin meselesi ve İsrail'in Filistin'e yönelik baskılarının konuşulduğunu, ancak bunun fayda etmediğini vurgulayarak, yaşananların kanıksanmaya sebep olduğunu ve artık bir şeylerin yapılası gerektiğini dile getirdi.