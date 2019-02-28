TİHEK heyeti Bolu'da

Kurum olarak yıl içinde 20 ile benzer ziyaretler yapacaklarını anlatan Kınalı, "Kurum olarak 3 farklı görev kolumuz var. Bunlardan birincisi insan haklarını genel anlamda korumak ve geliştirmek, diğeri eşitliği sağlamak ve ayrımcılık ile mücadele etmek. Diğer ise kötü muamele ve işkencenin önüne geçmek, onunla mücadele etmek." dedi.

Heyetin 3 gün süren inceleme ziyaretlerinin ardından hem cezaevi yönetimi hem de ilgili kurumlarla paylaşılmak üzere rapor hazırladı.

TİHEK tarafından görevlendirilen 6 kişilik araştırma ve inceleme heyeti, kurumun ikinci başkanı Mesut Kınalı başkanlığında Bolu'da bulunan F Tipi Ceza İnfaz Kurumu ile ilde bulunan nezarethaneleri ziyaret etti.

- "Kötü muamele ve işkenceye sıfır tolerans gösteriyoruz"

Kınalı, insanların iradesi dışında tutulduğu ve devlet gözetimi altında olduğu yerlerdeki kişilerin durumlarını incelediklerini aktardı.

Yaptıkları ziyaretler esnasında hem insan hak ihlalleri hem de kötü muamele konularında detaylı inceleme yaptıklarına dikkati çeken Kınalı, "Ziyaretlerimizden gördüğümüz sevindirici tarafı şu, kötü muamele ve işkence hemen hemen sıfıra yaklaşmış durumda. Kötü muamele ile ilgili şikayet yok. Olanın da zaten üzerine gidiyoruz. Avrupa'ya gidenler, orayı görenler bizim cezaevlerinin onlardan daha iyi olduğunu söylüyorlar. Biz de kurum olarak işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans diyoruz. İnşallah onu sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'deki cezaevleri birçok Avrupa ülkesi ile aynı durumda "

TİHEK Üyesi Prof. Dr. Halil Kalabalık da insan haklarını tartan bir terazi olmadığı için bu alanda yapılan çalışmaların tam anlamıyla ölçülemediğini söyledi.

Türkiye'nin insan hakları bakımından 1980'li yıllardan sonra çok büyük gelişme kaydettiğine vurgu yapan Kalabalık, "Türkiye olarak, bu konudaki birçok uluslararası sözleşmeye tarafız. Uygulamada sorunlarımız yok değil ancak Fransa'dan, İngiltere'den çok da geride olmadığımızı çok rahat söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.