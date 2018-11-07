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TİHEK'ten "İşkence ve Kötü Muameleyle Mücadele Eğitimi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 14:36 | Son Güncelleme

TİHEK Başkanı Süleyman Arslan: - "Bir kişiye dahi işkence yapılmaması, suçluların kanunla verilen cezası dışında başka bir cezayla veya yolla onurunun kırılmaması önem arz etmektedir"

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, bir kişiye dahi işkence yapılmamasının, suçluların kanunla verilen cezası dışında başka bir cezayla veya yolla onurunun kırılmamasının önem arz ettiğini bildirdi.

TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, "İşkence ve Kötü Muameleyle Mücadele Eğitimi" Kızılcahamam'da bir otelde başladı.

Katılımcılara 3 gün boyunca verilecek eğitimlerle insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde önemli katkılar sağlanacak.

TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele konusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, eğitim programının da bunun bir parçası olduğunu söyledi.

TİHEK'in işkence ve kötü muamele konusunda ulusal önleme mekanizması olarak da görevli olduğunu aktaran Arslan, kurum olarak özgürlüklerinden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin yaptıkları başvuruları inceleyerek, araştırarak, karara bağlayıp sonuçlarını takip ettiklerini bildirdi.

Arslan, "Bir kişiye dahi işkence yapılmaması, suçluların kanunla verilen cezası dışında başka bir cezayla veya yolla onurunun kırılmaması önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Gerek bu eğitimlerin gerekse de en temelde insan hakları kurumlarının oluşturulma gayesi, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi olup, bu gaye kaynağını insan onuru kavramında bulmaktadır. Böylesi önemli bir konu üzerine bilgi alışverişinde bulunacağımız bu programdan alacağımız verim inanıyorum ki insan hak ve özgürlükleri alanında da önemli çalışmalar yürütmemizi sağlayacaktır."

Eğitim programı boyunca katılımcılara "BM İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmeler", "BM İşkenceye Karşı Komite Kararları ve Uygulamaları", "İşkence ve Kötü Muamele Yasağı kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi içtihatları" anlatılacak.

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