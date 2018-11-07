Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, bir kişiye dahi işkence yapılmamasının, suçluların kanunla verilen cezası dışında başka bir cezayla veya yolla onurunun kırılmamasının önem arz ettiğini bildirdi.

TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, "İşkence ve Kötü Muameleyle Mücadele Eğitimi" Kızılcahamam'da bir otelde başladı.

Katılımcılara 3 gün boyunca verilecek eğitimlerle insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde önemli katkılar sağlanacak.

TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele konusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini, eğitim programının da bunun bir parçası olduğunu söyledi.

TİHEK'in işkence ve kötü muamele konusunda ulusal önleme mekanizması olarak da görevli olduğunu aktaran Arslan, kurum olarak özgürlüklerinden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin yaptıkları başvuruları inceleyerek, araştırarak, karara bağlayıp sonuçlarını takip ettiklerini bildirdi.

Arslan, "Bir kişiye dahi işkence yapılmaması, suçluların kanunla verilen cezası dışında başka bir cezayla veya yolla onurunun kırılmaması önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.