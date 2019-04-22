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TİHEK'ten Sri Lanka Büyükelçisine taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:09 | Son Güncelleme

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan ve beraberindekiler, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakir Muhiddin Amza'yı ziyaret etti

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan ve beraberindekiler, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakir Muhiddin Amza'yı taziye ziyaretinde bulundu.

TİHEK'ten yapılan açıklamaya göre, Arslan, Kurul Üyeleri Mehmet Emin Genç ve Mehmet Altuntaş'tan oluşan heyet ile Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği'ne gitti.

Görüşmede, Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına başsağlığı temennisinde bulunan Arslan, bu tür terörist faaliyetlerin insanlık dışı olduğunu, saldırıların ibadethanelere ve ibadet edenlere yönelik olmasının yaşam hakkının yanı sıra din ve vicdan özgürlüğünü de ihlal ettiğini ve bu durumun olayı daha vahim hale getirdiğini vurguladı.

Büyükelçi Amza da bu süreçte gerek Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla gerekse kurumsal düzeyde iletilen taziyelere ve destek mesajlarına ilişkin minnettarlığını dile getirdi.

İki ülke arasındaki tarihsel süreçlerden gelen kardeşlik ve dayanışma duygusu olduğunu hatırlatan Amza, ülkeler arasındaki dayanışmanın terörle mücadele konusunda da güçlü bir biçimde devam ettiğine işaret etti.

Söz konusu ziyaret kapsamında heyetler arasında terörün dini, ırkı, coğrafyası olmadığına dikkati çekilerek bu tür eylemlere karşı devletlerin ve ulusal insan hakları kurumlarının dayanışma ve iş birliği içerisinde sağduyulu bir şekilde faaliyet göstermesi gerektiğine ilişkin temenni vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu

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