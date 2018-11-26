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‘Tijuana’da Olaylara Karışanlar Sınırdışı Edilecek’

26.11.2018 22:17 | Son Güncelleme

Meksika, haftasonunda Tijuana’da meydana gelen olaylara karışanların sınırdışı edileceğini açıklarken, ABD de “ülkemizin egemenliğini ihlal edenlerin kanun kapsamında yargılanmasını sağlayacağız” açıklaması yaptı

‘Tijuana’da Olaylara Karışanlar Sınırdışı Edilecek’

Orta Amerika’dan gelen ve çoğu Honduraslı binlerce göçmen Meksika’nın Amerika ile sınır kenti Tijuana’ya yığılmış, hafta sonunda bunlardan bir grup, sınırı yasadışı olarak geçmeye çalışınca Amerikan Sınır Koruma Muhafızları gözyaşartıcı gazla müdahale etmişti. Meksikalı yetkililer olaylara karışanların derhal sınırdışı edileceğini açıkladı.

Amerika İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen Sınır Koruma ve Devriye personelinin Meksika sınırına gelen göçmenler tarafından cisimlerle hedef alındığını, muhafızların da görevlilerin emniyetine yönelik risk bulunması sebebiyle gözyaşartıcı gazla karşılık verdiğini söyledi.

İç Güvenlik Bakanı, böyle bir kanunsuzluğu kabul etmeyeceğini, kamu güvenliği gerekçesiyle giriş noktalarını kapatmakta tereddüt etmeyeceğinin mesajını verdi. İç Güvenlik Bakanı Nielsen, “Federal mülke zarar veren ya da ülkemizin egemenliğini ihlal edenlerin kanun kapsamında yargılanmasını sağlayacağız” dedi.

Meksika İçişleri Bakanlığı yapılan yazılı açıklamada yetkililerin San Ysidro kapısından sınırı şiddet yoluna başvurarak geçmeye çalışan 500 kişilik bir gruba müdahale ile olayın büyümesini engellediği ve sınırdaki olaylara karıştığı belirlenen kişilerin de derhal sınır dışı edileceğini belirtti. Yazılı açıklamada Meksika hükümetinin insan haklarına saygı ve göçün suç teşkil etmediği anlayışına dayanan politikası uyarınca göçmenleri kontrol etmek amacıyla sınıra askeri güç konuşlandırılmayacağı ancak göçmenlerin yasa dışı şekilde sınırı geçmeye çalıştığı noktaların güçlendirileceği belirtildi. Tijuana yönetimine göre 39 kişi gözaltına alındı.

Çoğu Honduras, Guatemala ve El Salvador’dan gelen yaklaşık 5 bin göçmen kendi ülkelerindeki yoksulluk ve şiddet olaylarından kaçmak ve sığınma başvurusunda bulunmak amacıyla yola çıkarak Meksika’nın sınır kenti Tijuana’da toplanmıştı. Göçmenlerin çoğu sığınma başvurusu sürecinde uzun süre bekletilmelerine tepki gösteriyor. San Ysidro en yoğun sınır kapısı. Bu kapıdan her gün 100 sığınma başvurusu işleme alınıyor.

Uluslararası Af Örgütü’nden Pazar günü Amerika-Meksika sınırında yaşanan olaylara ilişkin açıklama geldi. Af Örgütü, ABD Başkanı Trump’ın sınıra asker gönderme kararı sonrasında olay çıkmasının tahmin edilebilir olduğu savunuldu. Örgüt Twitter’dan yaptığı açıklamada “Aileler korkuyor, askerler çocukları gözyaşartıcı gazla vuruyor. Vurma emriyle sınıra binlerce asker konuşlandıran Donald Trump da tam da bunu bekliyordu” mesajını paylaştı.

Amerikalı yetkililer San Ysidro sınır kapısını her iki yönde de araç trafiğine ve yayalara geçici süreliğine kapatmıştı. Sınır kapısı Pazar günü akşam saatlerinde yeniden açılmıştı. San Ysidro sınır kapısından günde yaklaşık 100 bin kişi geçiyor.

San Diego Belediye Başkanı Kevin Faulconer sınırın her iki tarafında da liderlerin göçmen krizini güvenli şekilde çözmeleri için birlikte çalışmasının önem taşıdığını vurguladı. Belediye Başkanı “Hayat tarzımız sınırın güvenli ve işlevsel şekilde kullanılabilmesine bağlı. Sehayatten nakliyeye San Diego ve Tijuana arasındaki trafik halk için önem taşıyor” dedi.

Tijuana Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum da Twitter’dan San Diego Belediye Başkanı ile bir fotoğrafını paylaşarak benzer mesajlar verdi, “Tijuana ve San Diego halkı bizim çabamızı hak ediyor” dedi. Gastelum Pazar günü yaptığı açıklamada da ikili ilişkilerin göçmen krizinden etkilenmesine izin vermeyeceğini söylemişti.

Trump: “Bu göçmenler ABD’ye gelmeyecek”

Trump, Meksika ve güneydeki ülkelere göçmen taşıyan karavanların Amerika sınırına ulaşmasının engellenmesi için önlem almaya çağırdı. Trump, Twitter’dan paylaştığı mesajında “Meksika çoğu azılı suçlu olan ve ellerinde bayrak sallayan göçmenleri ülkelerine göndermeli. Uçakla ya da otobüsle, nasıl istiyorsanız öyle yapın ama bunlar ABD’ye gelmeyecek. Gerekirse sınırı kalıcı olarak kapatırız” dedi. Trump, Kongre’ye de Meksika sınırına duvar projesine bütçe desteğini onaylaması çağrısında bulundu.

Meksika İçişleri Bakanlığı, 19 Ekim’den bu yana yaklaşık 2 bin Orta Amerikalı göçmenin ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

Başkan Trump, Cumartesi günü göçmenlerin sığınma başvurusuna mahkeme onayı gelene kadar Amerika’ya girişine izin verilmeyeceğini söylemişti. Amerika’da göçmen politikası daha önce sığınma başvurusunda bulunan kişilerin davaları görülünceye kadar Amerika’da kalmalarına imkan tanıyordu.

Meksika’da görevi 1 Aralık itibariyle devralacak olan yeni hükümet ise Amerika’ya sığınma başvurusunda bulunacak olan göçmenlerin davaları görülene kadar sınırda kalmalarına izin vermeye niyetli olmadığı mesajını verdi. Meksika’nın yeni hükümette görev yapacak olan İçişleri Bakanı Olga Sanchez “Yeni göreve gelecek olan Meksika hükümeti ve Amerika arasında bu konuda herhangi bir anlaşma yoktur” dedi. Olga Sanchez, Meksika’nın Amerika’ya ulaşmaya çalışan göçmenler için “üçüncü güvenli ülke” olabileceği ihtimalini de reddetti.

Washington Post gazetesi Meksika İçişleri Bakanı’nın sözlerine dayandırdığı haberinde göreve gelecek olan Andres Manuel Lopez Obrador yönetiminin göçmenlerin kısa vadeli bir çözüm olarak Meksika’da kalmalarını kabul ettiğini ileri sürmüştü.

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