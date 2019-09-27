HABER

"Tik tak" sesi için aylarını veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

Evlilik dolayısıyla gittiği Belçika'da öğrendiği sanatını geçen yıl yerleştiği Bursa'daki atölyesinde sürdüren saat ustası Fatih Serhat Yurtdakal, koleksiyonerlerin yaptıramadığı antika saatleri veya tamir edilemeyen kule saatlerini, eksik ya da bozulmuş parçalarını üreterek onarıyor - Birkaç kuşağa zamanı göstermiş, en genci bir asrı devirmiş antika değerindeki saatlerden gelecek "tik tak" sesi için bazen aylar süren bir tamirat gerçekleştiren saat ustası, mesleğini severek yapıyor - Saat ustası Yurtdakal: - "Geldiğimden beri kule saatleriyle uğraşıyorum. Bugüne kadar yapılamamış, atıl durumda kalmış saatler beni buluyor. Çeşitli illerde ve ilçelerdeki kule saatlerinin tamirlerini yaptım" - "Yapıp topladıktan sonra o 'tik tak' sesini duyunca o gün benim en mutlu günüm oluyor"

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Evlilik dolayısıyla gittiği Belçika'da mekanik üzerine çalışırken saatçilikle tanışan ve bu mesleği öğrenen, bir yıl önce de Bursa'ya yerleşip atölye açan saat ustası, tamir edilemeyen antika saatleri ve kule saatlerini çalışır hale getiriyor.

Yurt dışında çalıştığı iş yerinde, büyük saat firmaları ve saat tamircileri için parçalar imal eden Fatih Serhat Yurtdakal, ustasından ve aldığı çeşitli eğitimlerle öğrendiği sanatını severek sürdürüyor.

Türkiye'ye döndükten sonra ülkenin dört bir yanındaki saat tutkunları tarafından tanınır hale gelen Yurtdakal, Bursa'daki atölyesinde koleksiyonerlerin bugüne kadar yaptırmak isteyip yaptıramadığı antika saatleri, bazı şehirlerde tamir edilemeyen kule saatlerini, eksik ya da bozulmuş parçalarını da üreterek onarıyor.

Yurtdakal, birkaç kuşağa zamanı göstermiş, en genci bir asrı devirmiş antika değerindeki saatlerden gelecek "tik tak" sesi için bazen aylar süren bir tamirat gerçekleştiriyor.

Tarihi saatlere yeniden hayat verdiği hikayesini AA muhabirine anlatan Yurtdakal, Sivas'ta doğup büyüdüğünü, askere gidip geldikten sonra 2003'te evlilik dolayısıyla Belçika'ya yerleştiğini söyledi.

Sivas'ta dedesi ve babasının da mesleği olan mekanik işiyle uğraştığını, her türlü makine imalat ve tamiratı üzerine çalıştığını belirten Yurtdakal, "O zamandan mekaniğe bir tutkum vardı. Yurt dışına gittiğimde de ustamla, saatle, saatçilikle tanıştım." dedi.

Belçika'da büyük saat firmaları ve tamirciler için parça üreterek saatlerle tanıştığını dile getiren Yurtdakal, şöyle devam etti:

"Hem saat parçası hem saat tamiri yapmaya başladım. Böylelikle serüven başladı. Ustam, benimle aynı işte çalışan ustabaşımdı. Aynı zamanda hobi olarak kendi atölyesi vardı ve saat yapıyordu. Çok kıymetli, deneyimli, saatçi bir aileden gelen biriydi. Halen görüşüyoruz. Saatçiliği bana sevdirdi ve öğretmeye çalıştı. Bugüne kadar edindiği tecrübeleri hızlı bir şekilde bana aktardı. Onun benim üzerimde emeği çok. Hem usta çırak hem arkadaş ilişkimiz vardı. Ülkemizde saatçilik maalesef saklana saklana, gizlene gizlene kaybolmuş bir meslek. Ustam bildiği her şeyi gizlemeden öğreterek, bu tutkuyu bana bulaştıran kişi oldu."

Yurtdakal, o dönemden beri meslekten kopamadığını, saatin içinde bir gizem barındırdığını ve insanda bir tutku oluşturduğunu anlattı.

- Kule saatlerine "hayata dönüş operasyonu"

Çalışırken bir yandan da saatçiliği öğrenmek için gece kurslarına gittiğini söyleyen Yurtdakal, yeni saatler görmek, mesleğin ustalarıyla tanışmak için de Avrupa'da birçok ülkeyi dolaştığını belirtti.

Ustasından kilise ve kule saatlerini yapımını da öğrendiğini, kule saatlerinin tamirini "hayata dönüş operasyonu" olarak nitelendirdiğini dile getiren Yurtdakal, şunları kaydetti:

"Geldiğimden beri kule saatleriyle uğraşıyorum. Bugüne kadar yapılamamış, atıl durumda kalmış saatler beni buluyor. Çeşitli illerde ve ilçelerdeki kule saatlerinin tamirlerini yaptım. Bazı tamiratlarla halen uğraşıyorum. Bazı koleksiyonerlerin bugüne kadar yaptırmak isteyip de yaptıramadığı saatler geliyor. Dışarıdan gelen işlerden kendi projemi geliştirmeye henüz vakit bulamadım. Bu konuda tek olmamın bir dezavantajı var, yetişmekte zorlanıyorum. Yaptığım saatlerin tamamı ilginç, döneminde ustalarının ilginç tarzlarda, ilginç materyallerle yapmış olduğu saatler. En genci bir asrı devirmiş saatler. Bu yüzden her saate farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyorum."

Saat tamirinde gerekli parçaları imal edebildiğine dikkati çeken Yurtdakal, bunun önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

Bu işin incelik ve sabır gerektirdiğine işaret eden Yurtdakal, "Önce yapacağım saatlerle konuşuyorum. Daha önce ne gibi müdahaleler yapılmış, hangi ustaların elinden geçmiş, doğru mu hatalı mı yapılmış, bunların tespitini yaptıktan sonra eksikse eksik parçasını ustasının yaptığı yöntemlerle, ustasına tabi olarak yeniden yapmaya çalışıyorum. Ona ustasının verdiği özeni vermeye çalışıyorum. Yapıp topladıktan sonra o 'tik tak' sesini duyunca o gün benim en mutlu günüm oluyor." diye konuştu.

PARTNER Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar
Öğrenciler Mars’ta hayatı hikayeleştirdiÖğrenciler Mars’ta hayatı hikayeleştirdi
Astrofizikçi Yıldız: Uzay çalışmalarındaki başarının sırrı merak ve insan gücüAstrofizikçi Yıldız: Uzay çalışmalarındaki başarının sırrı merak ve insan gücü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antika Bursa kule saati saat

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki depremin bilançosu! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı

İstanbul'daki hasarlı bina ve yaralı sayısı açıklandı!

Silivri’deki çatlaklar deprem sonrası daha da büyüdü

Burası Silivri... Fotoğraflar deprem sonrası çekildi

Şişli'de artçı depremler sonrası bir evin balkonu çöktü!

Şişli'de artçı depremler sonrası bir evin balkonu çöktü!

Teslim olan teröristlerden kan donduran itiraflar: Karayılan, Bayık, Kalkan...

Teslim olan teröristlerden kan donduran itiraflar

İstanbul'da bazı okullar tatil edildi! (İstanbul'da hangi okullar tatil? Valilik açıkladı)

İstanbul'da bazı okullar tatil edildi!

Ankara merkezli 20 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı

Ankara merkezli 20 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.