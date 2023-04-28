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Tik (Teak) ağacı nedir, nerelerde kullanılır? Ağacın özellikleri nelerdir? Büyük İzmir Folkart yangınında tik ağacı detayı!

28.04.2023 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tik ağacı İzmir Narlıdere Folkart yangını sonrası kullanıcılar tarafından araştırılıyor. İzmir yangını ile birlikte ağacın özellikleri ve hangi alanlarda kullanıldığı merak ediliyor. Lüks sitede çıkan yangının, binanın dış kaplamasının tik ağacından yapılmış olması sebebiyle büyüdüğü iddia edildi. Peki, Tik (Teak) ağacı nedir, nerelerde kullanılır? Ağacın özellikleri nelerdir? Büyük İzmir Folkart yangınında tik ağacı detayı!

Tik (Teak) ağacı nedir, nerelerde kullanılır? Ağacın özellikleri nelerdir? Büyük İzmir Folkart yangınında tik ağacı detayı!

Teak (tik) ağacı İzmir yangın haberleri sonrasında adından sıklıkla söz ettiren bir ağaç türüdür. Tik ağacının kullanım alanları araştırılıyor. Mobilya sektöründe oldukça fazla kullanılan bu ağaç türünün özellikleri merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte tik ağacı ile ilgili detaylar...

TEAK (TİK) AĞACI NEDİR?

Tik ağacı, ana vatanı Endonezya olan bir ağaç türüdür. En uzun ağaç türleri arasında yer alır. Özellikle Dünya'da Asya kıtası başta olmak üzere Afrika kıtasında da yetişmektedir. Ülkemizin iklim koşulları bu ağacı yetiştirmeye uygun değildir. Bu ağaç türü sıcak iklim ağaç türlerinden biridir. Dolayısıyla kurak iklime de dayanıklıdır. Özellikle Karayiplerde tik ağacı yoğun şekilde yetiştirilmektedir. Tohum ile yetiştirmek için mutlaka tohumun çimlendirilmesi şarttır.

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Ağacın ismi ise Malalayam dilinden gelmektedir. Malalayam dilinden gelen Thekku kelimesinden türetilen bir isimdir.

TEAK (TİK) AĞACI NERELERDE KULLANILIR?

Tik ağacı oldukça sert bir ağaçtır. Dolayısıyla en çok mobilya yapımında kullanılır. Özellikle dış mekan mobilyalarında tik ağacından faydalanılır. Ayrıca tik ağacı, yat ve gemilerde de kullanılmaktadır.

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Teak ağaçlarının boyları son derece uzundur. Boyları 40 metreye kadar ulaşabilmektedir. Yaprak genişlikleri ise 15 ile 45 cm arasında değişmektedir. Yaprak kısımlarının sap bölümleri ve uç kısımları 4 cm kadar olabilmektedir. Teak ağaçları tozlaştırıcı olarak bilinen ağaçlardan bir tanesidir. Bu ağaçlar yılın belli dönemlerinde çiçek açmaktadır. Bu çiçekler beyaz renkte olmaktadır.


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