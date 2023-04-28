Tik (Teak) ağacı nedir, nerelerde kullanılır? Ağacın özellikleri nelerdir? Büyük İzmir Folkart yangınında tik ağacı detayı!

Teak (tik) ağacı İzmir yangın haberleri sonrasında adından sıklıkla söz ettiren bir ağaç türüdür. Tik ağacının kullanım alanları araştırılıyor. Mobilya sektöründe oldukça fazla kullanılan bu ağaç türünün özellikleri merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte tik ağacı ile ilgili detaylar...

TEAK (TİK) AĞACI NEDİR?

Tik ağacı, ana vatanı Endonezya olan bir ağaç türüdür. En uzun ağaç türleri arasında yer alır. Özellikle Dünya'da Asya kıtası başta olmak üzere Afrika kıtasında da yetişmektedir. Ülkemizin iklim koşulları bu ağacı yetiştirmeye uygun değildir. Bu ağaç türü sıcak iklim ağaç türlerinden biridir. Dolayısıyla kurak iklime de dayanıklıdır. Özellikle Karayiplerde tik ağacı yoğun şekilde yetiştirilmektedir. Tohum ile yetiştirmek için mutlaka tohumun çimlendirilmesi şarttır.

Ağacın ismi ise Malalayam dilinden gelmektedir. Malalayam dilinden gelen Thekku kelimesinden türetilen bir isimdir.

TEAK (TİK) AĞACI NERELERDE KULLANILIR?

Tik ağacı oldukça sert bir ağaçtır. Dolayısıyla en çok mobilya yapımında kullanılır. Özellikle dış mekan mobilyalarında tik ağacından faydalanılır. Ayrıca tik ağacı, yat ve gemilerde de kullanılmaktadır.

Teak ağaçlarının boyları son derece uzundur. Boyları 40 metreye kadar ulaşabilmektedir. Yaprak genişlikleri ise 15 ile 45 cm arasında değişmektedir. Yaprak kısımlarının sap bölümleri ve uç kısımları 4 cm kadar olabilmektedir. Teak ağaçları tozlaştırıcı olarak bilinen ağaçlardan bir tanesidir. Bu ağaçlar yılın belli dönemlerinde çiçek açmaktadır. Bu çiçekler beyaz renkte olmaktadır.



