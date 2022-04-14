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Tik Tok’ta skandal reklamlar! Sanki pikniğe gidiyorlar…

14.04.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye’den kaçışta Tik Tok reklamları dönemi başladı. Önce Türkiye’ye, Türkiye’den de Avrupa’ya kaçmak isteyenleri Tik Tok üzerinden yayınladıkları reklamlarla kandıran insan kaçakçıları ölüm yolu gerçeğini müzik ve sloganlarla sanki pikniğe gider gibi gösterip kendilerine müşteri topluyor. İşte inanılmaz insan kaçakçılığı haberinin detayları…

Tik Tok’ta skandal reklamlar! Sanki pikniğe gidiyorlar…

Suriye’deki iç savaşın başlamasının ardından Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye ve Avrupa’ya göç hayali yıllardır devam ediyor. Son zamanlarda insan tacirlerinin Suriyelileri kandırmak için yeni yollara başvurduğu ortaya çıktı. ‘Ölüm yolu’ olan göç yolculuğunu insanlara Tik Tok reklamları ile sanki pikniğe gider gibi rahat olduğunu anlatıp kaçmaya çalışan insanları kandırıyorlar.

Suriye'de on yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın yarattığı tahribat ve yaşam koşullarının kötüleşmesi en çok gençleri etkiliyor. İş ve gelecek kaygısı ile ülkeden ayrılmak isteyen milyonlarca genç, hayalleri süsleyen Avrupa ülkelerine ulaşmak için tehlikeli yöntemlere başvuruyor. Suriye'de sektör haline gelen insan kaçakçılığı ise gençlerin bu durumundan faydalanmak için sosyal medyayı kullanmaya başladı.

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YANILTICI REKLAMLARDA ARTIŞ

Milliyet’ten Namık Durukan’ın haberine göre; Suriye'den Türkiye'ye, Türkiye'den ise Avrupa ülkelerine kaçak geçişler için suç örgütü kuran insan kaçakçıları, servet değerinde paralar karşılığında gençleri tehlikeli yöntemlere ve mayınlı bölgelere sürüyor. İnsan kaçakçıları son dönemlerde yasadışı faaliyetlerini sosyal medya platformu Tik Tok'a taşıdı. Kaçakçıların Tik Tok üzerinden paylaştığı reklam görüntülerinde patlama yaşanırken sınırlardan kaçak geçiş yapmak isteyenlerin kendilerine başvurması isteniyor.

Tik Tok reklamlarına inanarak kaçakçılara servet değerinde paralar ödeyen gençler yolda ölümle burun buruna geliyor.

ETKİLEYİCİ MÜZİK VE SLOGAN

Tik Tok üzerinden hareketli müzik eşliğinde yayınlanan kısa görüntülerde ise sınırdan geçenler pikniğe gider gibi gösteriliyor. Suriye TV tarafından yayınlanan ölüm yolculuğu görüntülerinin bir bölümünde, kaçakçıların Suriye-Türkiye arasında uzanan sınır duvarındaki dikenli telleri kesmesi ve kaçak geçiş yapanların bölgeden araçla ayrılmaları Arapça, "Kaçakçılığın kralları, sınırların efendileri" sloganları ile aktarılıyor.

‘GERÇEKLER REKLAMDAN FARKLI’

Suriye’den Türkiye’ye kaçak insan ticareti yapan Ahmet adlı şahıs, Suriye TV’ye yaptığı açıklamada, gerçek kaçak geçişlerin TİK Tok reklamlarından çok farklı olduğunu belirterek şunları söylüyor:

“Tik Tok’ta yayınladığımız videonun süresi 15 saniyeyi geçmiyor. Özenle seçiyorum. Genç neslin zevkine uygun onların ruhlarını harekete geçirecek hareketli şarkılar seçiyoruz. Altı geçişten biri başarı ile sonuçlanıyor. Kaçak geçişlerin güvenle yapılabildiğini göstermek için müzikli reklamda kaçakçılık grubunun üyesi, sınırdaki dikenli telleri cesaretle keserken görüntülerini yayına veriyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
suriye tiktok
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