TİKA Afganistan'da teknik enstitüye atölyeler kurdu

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisince, Cüzcan Teknik Eğitim Enstitüsünde eğitim gören öğrencilerin ve eğiticilerin teknik ve mesleki faaliyetlerinde kullanılması ve el becerilerinin geliştirilmesi amacıyla atölyeler oluşturuldu.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cüzcan Teknik Eğitim Enstitüsünün 275 kalemden oluşan tüm ekipman ve malzemelerinin Türkiye'den getirildiğini, hepsinin son teknoloji ve bir enstitüde bulunması gereken malzemeler ve Afganistan genelinde hizmet verecek kapasitede olduğunu belirtti.

Söz konusu enstitünün ve yurt binalarının yapımının da TİKA tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Erdoğan, bu yardımlarla 1200 öğrenci kapasiteli enstitünün teorik ve pratik olmak üzere eğitim kapasitesinin geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Erdoğan, enstitüde, elektrik elektronik teknolojileri, inşaat teknolojisi, motor teknolojisi, mekanik tesisat, doğal gaz ve metal teknolojisi dallarında eğitim verildiğini kaydetti.