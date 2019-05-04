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TİKA Afganistan'da voleybol turnuvası düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 18:40 | Son Güncelleme

TİKA Afganistan'da voleybol turnuvası düzenledi

KABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Afganistan'ın başkenti Kabil'de fakülteler arası bahar şenliği voleybol turnuvası düzenlendi.

Turnuvanın final maçında, Kabil Üniversitesi Edebiyat Fakültesi takımı, Ziraat Fakültesi takımını 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Şampiyonluk maçının ardından yapılan kupa törenine, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Müsteşarı Yiğit Canay, Büyükelçilik İkinci Katibi Mehmet Özgür Sak, TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç ve fakültenin dekanları katıldı.

TİKA Kabil Koordinatörü Kılınç, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın, gençlerin spor faaliyetlerine yönelik projelerinin devam edeceğini söyledi.

Gençlerin toplumun gücü olduğunu ifade eden Kılınç, TİKA'nın her alanda Afgan gençlerini desteklediğini belirtti.

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Afganistan tika

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