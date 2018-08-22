TİKA Afganistan'daki yetimleri bayramda da unutmadı

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde yetimlerle bayramlaşma programı düzenledi.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezar-ı Şerif'teki yetimhanede kalan 80 yetim çocuk, lunaparka götürüldü.

TİKA yetkililerinin de eşilik ettiği çocuklar, çarpışan oto, tren, dönme dolap ve gondola binerek doyasıya eğlendi.

Yetim çocukların hiçbir zaman unutmadığı belirtilen açıklamada, yetimlere destek çıkmanın her şeyden önemli olduğu vurgulandı.

