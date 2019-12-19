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TİKA aracılığıyla yerli nohut Küba’da yetiştirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 12:33 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda Türkiye’nin Havana Büyükelçiliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde Küba’da yetiştirilecek patenti Türkiye’ye ait 10 çeşit nohut tohumunun deneme ekimleri Küba’nın Sancti Spiritus bölgesinde yapıldı.Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakan Yardımcısı Ileana Nez Mordoche, 2018 yılında TİKA’yı ziyaretinde ülkemizin nohut yetiştiriciliği alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtmişti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda Türkiye’nin Havana Büyükelçiliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde Küba’da yetiştirilecek patenti Türkiye’ye ait 10 çeşit nohut tohumunun deneme ekimleri Küba’nın Sancti Spiritus bölgesinde yapıldı.
Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakan Yardımcısı Ileana Nez Mordoche, 2018 yılında TİKA’yı ziyaretinde ülkemizin nohut yetiştiriciliği alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtmişti. Küba makamlarının talebi üzerine Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile yapılan görüşmeler neticesinde geliştirilen patenti Türkiye’ye ait 10 çeşit nohut tohumu Küba’ya gönderilerek, TİKA, TAGEM ve Küba Tarım Bakanlığı uzmanlarının katılımıyla Sancti Spiritus bölgesinde deneme ekimi gerçekleştirildi. Ekim Küba’nın orta kesiminde bulunan devlet kontrolündeki 2.5 hektarlık kooperatif arazisinde yapıldı. Gelişimini incelemek ve mukayese etmek amacıyla ülkemiz tarafından sağlanan 10 çeşit tohumun yanı sıra iki çeşit Meksika ve bir çeşit Küba menşeili tohumun da ekimi yapıldı.
Proje kapsamında Havana Büyükelçisi Berris Ekinci ve TİKA heyeti, Küba Tarım Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Ydael Perez Brito tarafından kabul edildi. Brito, Türkiye’nin yardımlarından dolayı teşekkürlerini ileterek, işbirliğinin bundan sonra da devam etmesini istediklerini ifade etti.
Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı Rodrigo Malmierca Diaz da yardımlarından dolayı TİKA’ya teşekkür mektubu gönderdi. Ekim, hasat ve raporlama olmak üzere üç aşaması bulunan projenin 2020 yılında tamamlanması öngörülüyor.

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