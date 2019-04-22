HABER

TİKA Arakan’daki çalışmalarına devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 10:17 | Son Güncelleme

Arakan eyaletinin başkenti Sittwe’de, Türk İşbiriği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından 2017 yılında yapımına başlayan Sittwe Kliniği, sağlık ekipmanlarının temin edilmesinin ardından faaliyete başladı.Dört ana birimden oluşan Myanmar Sağlık ve Spor Bakanlığı Sittwe Kliniği, sağlık ekipmanlarının TİKA tarafından temin edilmesinin ardından faaliyete başladı.

Arakan eyaletinin başkenti Sittwe’de, Türk İşbiriği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından 2017 yılında yapımına başlayan Sittwe Kliniği, sağlık ekipmanlarının temin edilmesinin ardından faaliyete başladı.
Dört ana birimden oluşan Myanmar Sağlık ve Spor Bakanlığı Sittwe Kliniği, sağlık ekipmanlarının TİKA tarafından temin edilmesinin ardından faaliyete başladı. Klinik çalışanları, küçük cerrahi işlemler yapılabilecek, anne ve çocuk sağlığı ve genel sağlık başta olmak üzere ayakta tedavi hizmeti verecek.
5 bin nüfuslu mahallede yer alan sağlık klinikten, yılda 20 binden fazla kişinin faydalanması bekleniyor. Kısıtlı sağlık imkânlarına sahip Arakanlı Müslümanların yaşadığı yerde hizmet vermeye başlayan kliniğin ilk faaliyeti, 0-5 yaş arası 60 çocuğun aşılanması oldu.
Klinikte verilen sağlık hizmetlerine tüm etnik ve dini kesimlerin erişiminin mümkün olması hedefleniyor. Sittwe Sağlık Kliniği, bölgede son 7 yıldır devam eden çatışmaları sona erdirmeyi hedefleyen Annan Planı Kararları’nda yer alan sosyal uyum ve toplumsal barışa da katkı sağlayacak.

TİKA Arakan’daki çalışmalarına devam ediyor

TİKA Arakan’daki çalışmalarına devam ediyor

TİKA Arakan’daki çalışmalarına devam ediyor

TİKA Arakan’daki çalışmalarına devam ediyor

TİKA Arakan’daki çalışmalarına devam ediyor

TİKA Arakan’daki çalışmalarına devam ediyor

TİKA Arakan’daki çalışmalarına devam ediyor

TİKA Arakan’daki çalışmalarına devam ediyor

TİKA Arakan’daki çalışmalarına devam ediyor

TİKA Arakan’daki çalışmalarına devam ediyor

TİKA Arakan’daki çalışmalarına devam ediyor

TİKA Arakan’daki çalışmalarına devam ediyor

TİKA Arakan’daki çalışmalarına devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Altun: Devletimiz hesap soracaktır

Altun: Devletimiz hesap soracaktır

Survivor'da şıklık yarışı! Şarkı yarışmasını kim kazandı?

Survivor'da şıklık yarışı! Şarkı yarışmasını kim kazandı?

Behzat Ç. böyle geri dönüyor! İşte yeni sezondan ilk fragman

Behzat Ç. böyle geri dönüyor! İşte yeni sezondan ilk fragman

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT'ten sınır ötesi operasyon! Yakalanarak Türkiye'ye getirildiler

MİT'ten sınır ötesi operasyon! Türkiye'ye getirildiler

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! Faillerden biri daha yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Son dakika: Çok sayıda astsubay hakkında gözaltı kararı

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

İhsan Kabil: Batı sineması İslamofobi’yi besliyor

İhsan Kabil: Batı sineması İslamofobi’yi besliyor

Muş'ta asansör boşluğuna düşen polis hayatını kaybetti

Muş'ta asansör boşluğuna düşen polis hayatını kaybetti

Acılı anne yürekleri dağladı! Kızının cansız bedeniyle karşılaşınca...

Acılı anne yürekleri dağladı! Kızının cesediyle karşılaşınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.