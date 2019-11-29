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TİKA Arnavutluk'taki depremzedelere yardımlarına devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 20:42 | Son Güncelleme

TİKA Arnavutluk'taki depremzedelere yardımlarına devam ediyor

TİRAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın Vora ilçesinde 200 battaniye ile 200 gıda paketi dağıtıldı.

Vora Belediyesindeki dağıtım törenine TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok, belediye temsilcileri ve depremzedeler katıldı.

Vora Belediye Başkan Yardımcısı Gentian Picari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yardımlarının çok büyük değere sahip olduğunu söyledi.

Depremin binalara büyük ölçüde zarar verdiğini kaydeden Picari, ilçede bazı vatandaşların hafif yaralandığını kaydetti.

TİKA'nın yardımları ile ilgili olarak Picari, "Türkiye Hükümeti, ülkemizdeki bu tür felaketlere ilk kez katkıda bulunmuyor. Bu yardım azami değerde ve Türk halkı ile hükümetine olağanüstü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tür iş birliklerin mümkün olduğunca verimli ve uzun ömürlü olmasını umuyoruz. Bir kez daha Türk Hükümeti'ne ve aynı zamanda bugünkü organizasyona tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

TİKA şu ana kadar Arnavutluk'taki depremzedelere iki bin 500 battaniye ile pirinç, fasulye, yağ, şeker, makarna, un ve diğer ürünlerden oluşan iki bin 500 gıda paketi dağıttı.

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde 48 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk deprem tika

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