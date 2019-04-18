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TİKA, Azerbaycan'da tarihi Merdekan kalesini restore edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 19:12 | Son Güncelleme

TİKA ile Azerbaycan Kültür Bakanlığına bağlı Kültürel Mirasın Korunması, Geliştirilmesi ve Restorasyonu Devlet Hizmeti arasında Bakü'nün Merdekan kasabasındaki Büyük Merdekan Kalesi ve Tuba Şah Mescidi'nin restorasyonu konusunda protokol imzalandı

BAKÜ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Azerbaycan Kültür Bakanlığına bağlı Kültürel Mirasın Korunması, Geliştirilmesi ve Restorasyonu Devlet Hizmeti arasında Bakü'nün Merdekan kasabasındaki Büyük Merdekan Kalesi ve Tuba Şah Mescidi'nin restorasyonu konusunda protokol imzalandı.

Bakü'de, Uluslararası Anıtlar ve Tarihi Mekanlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Kültür Bakanı Yardımcısı Vagif Aliyev, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik kapsamında TİKA ile Azerbaycan Kültürel Mirasın Korunması, Geliştirilmesi ve Restorasyonu Devlet Hizmeti arasında 14. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Büyük Merdekan Kalesi ile 1492-1493 yıllarında inşa edilmiş Tuba Şah Mescidi'nin restorasyonu ve iki kurum arasındaki iş birliğinin çerçevesini belirleyen protokol imzalandı.

Protokole TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki ile Azerbaycan Kültürel Mirasın Korunması, Geliştirilmesi ve Restorasyonu Devlet Hizmeti Başkanı Zakir Sultanov imza attı.

- "TİKA Azerbaycan'da ilk kez tarihi bir eseri restore edecek"

Bakü Büyükelçisi Özoral, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye olarak Azerbaycan'a her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

TİKA'nın en fazla iş yaptığı ülkelerden birinin Azerbaycan olduğunu bildiren Özoral, "Fakat TİKA Azerbaycan'da ilk kez tarihi bir eseri restore edecek. Her iki eser de Türk tarihinin önemli mimarlık abidelerinden. Restorasyon alanında başlayan bu iş birliğinin daha nice anıtta devam edeceğini ümit ediyorum." dedi.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki de basın mensuplarına yaptığı açıklamada TİKA'nın faaliyet alanına giren ülkelerde yaptığı çalışmalar içerisinde, kültürel mirasın korunması ve restorasyonu projelerinin önemli yer tuttuğunu ifade etti.

Tiryaki, bu çerçevede, Azerbaycan'da somut kültürel varlıkların korunması ve restorasyonu alanında projeler gerçekleştirilmesine yönelik bir süreç başlattıklarını, geçmiş mirasın gelecek nesillere aktarılması için Büyük Merdekan Kalesi'ni restore edeceklerini kaydetti.

Sultanov ise Azerbaycan için büyük tarihi öneme sahip anıtların restorasyonunu üstlenmeleri nedeniyle TİKA yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Restorasyonu yapılacak Büyük Merdekan Kalesinin 14. yüzyılda Şirvanşahlar döneminde Hazar Denizi'nden gelen saldırılara karşı savunma amaçlı yapıldığı tahmin ediliyor. Dört köşeli mimariye sahip, yüksekliği 22 metre olan kalenin hemen yanında Tuba Şah Mescidi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Erkan Özoral Merdekan Kalesi tika

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