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TİKA, Azerbaycan’ın Tarihi Kalesini restore edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 12:53 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan’ın en önemli tarihi ve kültürel anıtlarından olan Büyük Merdekan Kalesi ve Tuba Şah Mescidi’nin restorasyonunu yapacak.Dünyanın bir çok ülkesinde tarihi mirasın korunmasına yönelik restorasyon projeleri yürüten TİKA, Azerbaycan’da somut kültürel varlıkların ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi için Bakü’nün Merdekan Kasabası’nda 13.-14.

TİKA, Azerbaycan’ın Tarihi Kalesini restore edecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan’ın en önemli tarihi ve kültürel anıtlarından olan Büyük Merdekan Kalesi ve Tuba Şah Mescidi’nin restorasyonunu yapacak.
Dünyanın bir çok ülkesinde tarihi mirasın korunmasına yönelik restorasyon projeleri yürüten TİKA, Azerbaycan’da somut kültürel varlıkların ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi için Bakü’nün Merdekan Kasabası’nda 13.-14. yüzyıllarda yapılan Büyük Merdekan Kalesi ve kalenin hemen yanında bulunan 1492-1493 yıllarında inşa edilmiş Tuba Şah Mescidi’nin restorasyonunu gerçekleştirecek.
TİKA tarafından restore edilecek, Büyük Merdekan Kalesi, Bakü’nün aynı isimli kasabasında bulunuyor. Bilimsel kaynaklarda, kalenin Hazar Denizi’nden gelen saldırılara karşı savunma amaçlı (istihkâm) olarak Şirvanşahlar döneminde 13.-14. yüzyıllarda yapıldığı belirtiliyor. Dört köşeli bir mimariye sahip, 22 metre yüksekliğindeki kale surlarla çevrili olup, içten beş katlı yapı olarak inşa edildi.
Restorasyon çalışmalar için TİKA ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Kültürel Mirasın Korunması, Geliştirilmesi ve Restorasyonu Devlet Hizmeti arasında yapılacak işbirliğine dair protokol imzalandı. 18 Nisan 2019 tarihinde Uluslararası Anıtlar ve Sitler (Tarihi Mekanlar) Günü münasebetiyle imza töreni gerçekleştirildi.
Azerbaycan’ın tarihi kale ve yapıtlarının toplandığı “Taş Bekçiler” isimli kitabın da tanıtıldığı, ülkede tarihi ve kültürel mirasın korunması alanında çalışan bilim adamı, araştırmacı ve uzmanların ödüllendirildiği, geniş ve seçkin bir katılımın olduğu törende Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı Vagif Aliyev konuşma yaptı.

TİKA, Azerbaycan’ın Tarihi Kalesini restore edecek

TİKA, Azerbaycan’ın Tarihi Kalesini restore edecek

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