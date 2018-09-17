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TİKA, Balkanlar'da eğitimdeki 801'inci projesini Bulgaristan'da yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 20:45 | Son Güncelleme

TİKA, Bulgaristan’ın kuzey doğusundaki okulların açılış gününde öğrencilere ve engellilere hediyeler dağıttı - TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Mahmut Çevik: - “Eğitim alanında Balkanlar’daki 801'inci projemizi Bulgaristan’da gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” - Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy: - “TİKA insani diplomasisi açısından da bir gelenek başlattı”

RAZGRAD (AA) – Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), eğitim alanında Balkanlar'daki 801'inci projesini gerçekleştirdiği Bulgaristan’da, öğrencilere ve engelli vatandaşlara hediyeler dağıttı.

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Mahmut Çevik, Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı ülkenin kuzeydoğusundaki Razgrad şehrini ziyaret etti.

Yeni eğitim yılının açılışı dolayısıyla bölgedeki 5 okulu ziyaret eden Çevik, "Eğitim alanında Balkanlar’daki 801. projemizi Bulgaristan’da gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi.

İlkokula giren tüm öğrencilere eğitim malzemeleriyle dolu okul çantaları dağıtan Çevik, spor ekipmanları ve ileride başarılı olacak öğrencilere verilecek tabletler hibe etti.

TİKA’nın koordinasyonu ile Bulgaristan’da eğitim alanında ilk kez yapılan yardımlar bölgede yaşayan ve okula giden bini aşkın öğrenciyi sevindirdi.

Öte yandan Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bulgaristan ile beraber, yaşadığımız bölgede aynı kaderi paylaşıyoruz. Kaderimiz bu bölgede çizilmiştir. Dolayısıyla Balkanlar'da kalıcı barışın sağlanmasının ve dostluğun geliştirilmesinin, aynı kültüre sahip olan ülkelerin arasında iş birliğinin gelişmesine de vesile olacağını düşünüyoruz.” diye konuştu.

Çevik, TİKA’nın Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde son 15 yılda eğitim, sağlık, altyapı, kapasite geliştirme, kültür, tarım ve hayvancılık alanında gelir getirici 5 bin proje gerçekleştirdiğini vurguladı.

TİKA’nın projesi kapsamında ayrıca 5 engelli vatandaşa, topluma daha hızlı kazandırılmaları amacıyla engelli aracı hediye edildi.

TİKA heyetinin ziyaretinin sonunda, son teknoloji ile üretilen pilli tekerlekli sandalyelerden birinin sahibi olan engelli Emil İvanov, “Asla gerçekleşemeyeceğim düşündüğüm hayalim bugün gerçek oldu. TİKA’ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Razgrad bölgesindeki etkinliklere katılan Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy da “TİKA insani diplomasisi açısından da bir gelenek başlattı.” dedi.

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