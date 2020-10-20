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Tıka basa yolcu dolu otobüs sürücüsü: “Ben yolculara da ceza kesilmesini öneriyorum”

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 10:01 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınını önleme amacıyla polis ekiplerinin gerçekleştirdiği toplu taşıma uygulamasında tıka basa yolcu taşıyan Özelotobüs sürücüsü, “Ben yolculara da ceza kesilmesini öneriyorum” dedi.Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında il genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı.

Korona virüs salgınını önleme amacıyla polis ekiplerinin gerçekleştirdiği toplu taşıma uygulamasında tıka basa yolcu taşıyan Özelotobüs sürücüsü, “Ben yolculara da ceza kesilmesini öneriyorum” dedi.
Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında il genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Esenyurt ve Beylikdüzü’nde yapılan uygulamalarda kurallara uymayan toplu taşıma araçlarına cezai işlem uygulanarak, tutanak tanzim edildi. Tıka basa dolu bir yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, sürücüye ceza kesti. Sürücü, "Sağlık personelleri zorla biniyor ’işe geç kalıyoruz’ diyorlar. Vallahi 1 lira para aldığım da yok. Ceza tek bana kesiliyor. Binme diyorum zorla biniyorlar. Ben onlara kesilmesini de öneriyorum” dedi.

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