TİKA Başkanı Çam, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı olarak atandı

Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!

Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!

İlköğrenimini Libya ve Fransa'da, ortaöğrenimini ise Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde tamamlayan Çam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Çam, Almanya ve Belçika'da yüksek lisans çalışmalarının ardından Boston Üniversitesi'nde de İşletme dalında yüksek lisans yaptı. Çam, Marmara Üniversitesi'nden Uluslararası Pazarlama dalında doktorasını aldı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve TİKA gibi Türkiye'nin önemli yumuşak güç unsurları niteliğindeki kurumların faaliyetleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yurt dışındaki faaliyetleri giderek artıyor.

Resmi Gazete'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 19 Nisan 2019 tarihli, 30750 sayılı atama kararı ile Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı olarak atanan Çam, TİKA'nın yanı sıra Bakanlık bünyesinde yürütülen diğer uluslararası faaliyetlere ilişkin çalışmalara devam edecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı olarak atandı.

İngilizce ve Fransızca'nın yanı sıra temel düzeyde Almanca ve Arapça bilen Çam, 1992'de Dış Ticaret Müsteşarlığı Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı.

Çam, 1994-1995 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştıktan sonra 1995-1999 arasında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu tarihten 2002'ye kadar İsviçre ve İstanbul’da özel şirketlerde dış ticaret alanında yöneticilik yaptı.

Serdar Çam, 2002-2009'da o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki makamında Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı ve ardından 2009-2011'de TBMM Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov tarafından bu yıl "Makedonya Liyakat Nişanı" verilen Çam'a, 2016'da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından "Altın Mükemmellik Nişanı", 2017'de de Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından "Liyakat Nişanı" takdim edildi.