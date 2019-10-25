TİKA, Çad’da kadınlar için dikiş atölyesi kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Çad’da faaliyet gösteren İDEA Derneği bünyesinde kadınların meslek edindirilmesi amacıyla dikiş atölyesi kurdu.

Halkın büyük bir bölümünün yoksullukla mücadele ettiği Çad’da, proje ile kadınlara gelir getirici bir meslek edindirilmesi hedefleniyor. Çad’ın başkenti Encemine’de kurulan atölyede, gerekli tüm donanımın yanı sıra eğitimler için kullanılacak malzemeler de TİKA tarafından sağlandı. Atölyenin kurulumuyla birlikte 40 kadının katıldığı ilk eğitim başladı. Eğitimi başarıyla tamamlayan kadınlara mesleklerini kendi evlerinde uygulayabilmeleri için dikiş makinesi hediye edilecek. Atölyede yıl boyunca eğitimler devam edecek.



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