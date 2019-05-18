TİKA faaliyetleri EXCO 2019’da anlatıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) Sürdürülebilir Kalkınma alanında gerçekleştirdiği proje ve faaliyetler İtalya’nın Roma şehrinde düzenlenen 45 ülkeden katılımcının olduğu uluslararası işbirliği fuarı EXCO 2019’da anlatıldı.

Fuarın açılışında konuşan İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Emanuela Del Re, Afrika kıtasında yapılabilecek çok fazla proje ve faaliyet olduğuna dikkat çekerek, “Afrika’nın dünyanın diğer ülkeleriyle aynı seviyeye gelmesi için karşılıklı işbirliğinin ve bakış açılarının paylaşılması gerekiyor” diye konuştu.

Emanuela Del Re daha sonra T.C. Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile birlikte TİKA standını da ziyaret ederek TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi (DOGAL) Başkanı Rıza Haluk Söner’den gerçekleştirilen proje ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Teması Afrika olarak belirlenen fuara Etiyopya, Gabon, Gana, Kenya, Fildişi Sahili, Fas, Mozambik, Nijerya, Gine Cumhuriyeti, Senegal, Somalili yetkililer katıldı. Fuarda altyapı, konut ve inşaat, sağlık hizmetleri, afet önleme, eğitim ve öğretim, çevresel sürdürülebilirlik, tarım ve sulama, gıda güvenliği ve korunması gibi konular ele alındı.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarın ikinci gününde İtalya Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (AICS) Başkanı Luca Maestripieri ile DOGAL Dairesi Başkanı Söner’in görüşmesinde üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilebilecek işbirliği olanakları ele alındı.

Bu yıl ilki düzenlenen fuara İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalya Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (AICS), TİKA, BM Tarım ve Gıda Örgütü (FAO), IFAD, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Dünya Gıda Programı (WFP) ile kalkınma alanında faaliyet gösteren özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler katıldı.