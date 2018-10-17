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TİKA Filistin'de fidan üretim tesisi kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 11:03 | Son Güncelleme

TİKA Filistin'de fidan üretim tesisi kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), tarım arazisi ve yeşil alan bakımından Filistin'in en zengin bölgesinde bulunan Cenin şehrinde 3 bin metrekarelik bir alan üzerine fidan üretim tesisi kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin'in tarımsal üretime elverişli arazileri ile bilinen Cenin bölgesinde yürütülen ağaçlandırma ve tarımsal faaliyetlerde fidan ihtiyacının yeterince karşılanmaması nedeniyle Filistin Tarım Bakanlığı Ormancılık Genel Müdürlüğü iş birliğinde Cenin Tarım İl Müdürlüğü bünyesindeki 3 bin metrekarelik bir alan üzerine bin 500 metrekaresini seraların oluşturduğu fidan üretim tesisi hayata geçirildi.

Projede, Filistin'in ormancılık alanındaki çalışmaları ve tarımsal üretimi için gerekli altyapıyı oluşturarak bölge ekonomisi ve ulusal ekonominin desteklenmesi amaçlanıyor. Cenin İl Tarım Müdürlüğünce yürütülecek üretim faaliyetleri sonucunda yerel yönetimler, çiftçiler, okullar ve kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerinin ağaçlandırma faaliyetlerinde ihtiyaç duyacağı fidanlara ücretsiz erişimi sağlanacak.

Cenin Fidan Üretim Tesisinde, ilk ekim çalışmalarında 5 kişinin istihdamı sağlandı. Üretimin yoğunlaştığı ve çeşitlendiği dönemlerde ise sayının 15 ila 20 kişiye ulaşabileceği planlanıyor. Tesis ile 500 metrekarelik serada tek seferde yaklaşık 150 bin fidan tohumunun ekiminin yapılabileceği, bin metrekarelik seralarda ise filizlenen bu tohumların ekime hazır hale getirilebileceği bölümler bulunuyor.

Tesiste görev yapacak uzmanların üretim çalışmalarını yürütmeleri için gerekli bölmeler ve işçilerin çalışmalarını olumsuz hava koşullarından etkilenmeksizin sürdürebilmesi için 200 metrekarelik kapalı çalışma alanı oluşturuldu. Ayrıca, üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere 200 metreküplük bir su deposu ve gerekli sulama sisteminin kurulumu yapıldı. Tesisin üretim faaliyetlerine başlayabilmesi amacıyla 50 bin tohum ile gerekli tüm üretim malzemeleri TİKA tarafından sağlandı.

Tarımsal üretime yönelik yetiştirilecek fidanlar ile desteklenecek çiftçilerin aile ekonomisine ve dolaylı olarak Filistin ulusal ekonomisine önemli katkı sağlanacak.

Filistin'deki üretim faaliyetlerine destekleri ile modern üretim teknikleri konusunda Filistin özel sektörüne de model uygulamalar kazandıran TİKA'nın, Filistin'deki birçok sektörde üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

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Filistin tika Üretim Tesisi

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