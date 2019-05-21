HABER

TİKA, Filistin’e desteklerini sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:09 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) Ramazan ayı faaliyetleri Batı Şeria ve Kudüs’te devam ediyor.Doğu Kudüs’te ihtiyaç sahibi ailelere 500 adet Ramazan paketi dağıtıldı.

TİKA, Filistin’e desteklerini sürdürüyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) Ramazan ayı faaliyetleri Batı Şeria ve Kudüs’te devam ediyor.
Doğu Kudüs’te ihtiyaç sahibi ailelere 500 adet Ramazan paketi dağıtıldı. Ayrıca bin aileye alışveriş kuponu dağıtılarak, Eski Şehir esnafının da desteklenmesi hedeflendi. TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin’in de katıldığı programla 70’e yakın noktadan gıda, giyim gibi temel ihtiyaçların satın alınması sağlandı.
Mescid-i Aksa’nın batıya bakan Nazır kapısına yakın, Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan tarafından 1552 yılında yaptırılan Haseki Sultan İmarethanesi’nde 500 kişiye de iftar yemeği dağıtımı yapıldı.

Batı Şeria’da iftar programı düzenlendi ve ramazan paketleri dağıtıldı
Batı Şeria’da gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında ise Jalozone, Kalandia ve Shufat mülteci kamplarında; Ramallah, Eriha, El Halil şehirlerinde toplamda 2 bin 500 ihtiyaç sahibi ailelere ramazan paketi dağıtıldı.
İsrail’in Maale Adumim ve Pisgat Ze’ev yerleşimleriyle sınırlandırdığı Abbl Jahalin ve Kudüs’ün doğusundaki Khan El Ahmar gibi köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere de ramazan paketi ile destek sağlandı.
Tulkarem, Nablus, Eriha, El Halil, Betlehem, Kalkilya, Tubas, Selfit ve Cenin’de 5 bin yetimin katıldığı iftar programları düzenlendi.
TİKA, Gazze Şeridi’nde de her gün bin aileye iftar için sıcak yemek dağıtıyor. İftar yemeği dağıtımları 30 gün boyunca devam edecek. Program tamamlandığında 150 bin kişiye yardımlar ulaşılmış olacak.
Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi 10 bin aileye Ramazan paketi dağıtımı da devam ediyor.

TİKA, Filistin’e desteklerini sürdürüyor

TİKA, Filistin’e desteklerini sürdürüyor

TİKA, Filistin’e desteklerini sürdürüyor

TİKA, Filistin’e desteklerini sürdürüyor

PARTNERİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtlerİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler
Mazlum coğrafyalarda Ramazan coşkusuMazlum coğrafyalarda Ramazan coşkusu
4 günde 3 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti4 günde 3 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun'daki Hacı Abdullah Duvarı görenleri şaşırtıyor

Tam 400 yıllık! Gören şaşırıyor

3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da metro şantiyesinde silahlı soygun

İstanbul'da metro şantiyesinde silahlı soygun

Maltepe'de dehşet! Giden minibüsten düştü

Maltepe'de dehşet! Giden minibüsten düştü

Üniversiteli çoban, hayvanları otlatırken KPSS'ye çalışıyor

Üniversiteli çoban, hayvanları otlatırken KPSS'ye çalışıyor

32 yıldır ormanda yaşıyorlar!

32 yıldır ormanda yaşıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.