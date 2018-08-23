TİKA Gazze'de binlerce aileye kurban eti dağıttı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gazze Şeridi'nde yaklaşık on bin aileye kurban eti dağıttı.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, kurban etlerinin İsrail'in 2014'te düzenlediği saldırılar sırasında mağdur edilen aileler için TİKA'nın finansörlüğünde inşa edilen evlerde oturanlar ile Gazze'nin güneydoğusundaki Hacer ed-Dik köyündeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca TİKA'nın Filistin'deki insani yardım faaliyetlerini sürdüreceği ve Türk halkının desteğini ulaştırmaya devam edeceği aktarıldı.
Gazze'deki Ablukaya Karşı Halk Komitesi'nden geçen hafta yapılan açıklamada, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde kişi başına düşen günlük gelirin 2 dolar olduğu ve yoksulluk oranının yüzde 85'e yükseldiği belirtilmişti.
İsrail ordusunun 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren Gazze saldırılarında 551'i çocuk olmak üzere 2 bin 158 Filistinli şehit olmuş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı.
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