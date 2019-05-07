TİKA, Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği dağıtıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gazze'de ramazan boyunca her gün ihtiyaç sahibi yaklaşık bin aileye iftar yemeği dağıtacak.

TİKA ramazanın ilk günü yaklaşık bin aileye sıcak iftar yemeği servisi yaptı.

Ramazan ayı boyunca devam etmesi planlanan kampanya kapsamında Cuhr ed-Dik bölgesindeki ihtiyaç sahibi 30 bin aileye iftar yemeği dağıtımı yapılacak.

Ayrıca TİKA, ramazan ayında yoksul ailelere dağıtmak için binlerce gıda paketi hazırlıyor.

TİKA geçen sene de ramazan ayı boyunca aynı bölgede günlük olarak bin aileye iftar yemeği dağıtmıştı.

