TİKA gönüllüleri Bangladeş'te

Hastanenin kamp içinde sünnet yapan tek yer olduğu bilgisini veren Dr. Türel, son bir ayda yaklaşık 550 sünnet yapıldığını ifade etti.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler Cox’s Bazar kamp bölgesindeki Arakanlı Müslümanlara ve yerel halka yönelik hizmet veren Türk Sahra Hastanesi'nde, deneyimli Türk hekimleriyle genel klinik-genel cerrahi uygulamalarına katıldı.

Dağıtım sonrası kamp içerisinde başkanlığın inşa ettiği çocuk parkında Arakanlı çocuklarla oyun oynayan öğrenciler, muson yağmurlarından dolayı kapanan yol üzerinde TİKA tarafından inşa edilen ve ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştıran çelik köprüyü de görme fırsatı buldu.

Öğrenciler, yaklaşık 19 bin kişi ve 5 bin ailenin yararlandığı yardımlarda, toz biber, zerdeçal, makarna, sarımsak, şeker, tuz, zencefil, nohut, kuru balık, patates ve kimyon bulunan 5 bin gıda ve baharat paketini dağıttı.

- Gönüllülerin duyguları

Programa katılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Kadir Varlı, “Ülkemiz dışında meydana gelen olayları basından takip ediyorduk fakat Tecrübe Paylaşım Programı sayesinde bizzat içinde bulunma imkanına kavuştuk. Program sayesinde Arakanlı Müslüman kardeşlerimize TİKA tarafından yapılan yardımların ulaştırılmasında bizzat görev aldığım için çok mutlu oldum ve milletimizin cömertliğine bir kez daha şahitlik ettim." dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Muhammed Şamil Sağlam ise Tecrübe Paylaşım Programı sayesinde zulümden kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgisinde, imkansızlıklar içinde dahi mutlaka yapılabilecek bir şeylerin olduğunun farkına vardığını ve Türkiye’nin sınırları aşan yardım elinin buralara kadar uzandığını görmekten gurur duyduğunu söyledi.

