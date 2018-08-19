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TİKA gönüllüleri Burkina Faso'da yetimlerle fidan dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 02:42 | Son Güncelleme

Genç gönüllüler, Titao'daki Şifa Yetimhanesi'nde yetimlerle birlikte ağaçlandırma faaliyetlerine katıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen 2018 Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Burkina Faso'yu ziyaret eden gençler, programın son gününü yetim kardeşlerine ayırdı.

TİKA'nın desteği ile Titao kentinde bulunan Şifa Yetimhanesi'nde on gün boyunca yetimlere hijyen eğitimi verildi. Eğitimin kapanış törenine katılan TİKA gönüllüleri, tören öncesinde yetimlerle fidan dikti.

İnsani Yardım Kuruluşu (OSEH) Başkanı Nuh Sawadogo, törende yaptığı konuşmada, yetimlere Türkiye'nin desteğini her daim hissettiklerini belirterek, hijyen eğitimi için TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

İki ülke arasındaki mevcut iyi ilişkilerin devam etmesini ümit ettiğini söyleyen Sawadogo, yetimlerin dualarının her zaman Türkiye ile beraber olduğunu ifade etti.

TİKA gönüllülerinden Fırat Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği öğrencisi İbrahim Kenan Uzunkoca, Burkina Faso'da yetim kardeşlerini sevindirmekten son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Programda emeği geçen herkese teşekkür eden Uzunkoca, Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanında yaptığı projelerle gurur duyduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
tika Gönüllü Yetimhane

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