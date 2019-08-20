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TİKA gönüllüleri Filipinler'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

TİKA gönüllüleri Filipinler'de

MANİLA/ Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen “2019 Tecrübe Paylaşım Programı” kapsamında gönüllü öğrenciler, Filipinler'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA'nın koordinasyonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen tecrübe paylaşım programına 14 üniversite öğrencisi katıldı.

Gönüllü öğrenciler, Türkiye'nin Manila Büyükelçiliği, TİKA Manila Program Koordinasyon Ofisi ve THY ofisini ziyaret ederek yetkililerden Filipinler ve kurumların bu ülkedeki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, Türkiye'nin dış politikası, Türkiye-Filipinler ikili ilişkileri, kalkınma yardımları, Moro Müslümanları, FETÖ ile mücadele, TİKA'nın faaliyetleri, THY'nin ülke geneli çalışmaları ve iki ülke arasında karşılıklı uçuşlar hakkında bilgi aldı.

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