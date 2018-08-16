TİKA gönüllüleri Ganalı öğrencilerle buluştu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Gana gönüllüleri, "Bilim Seyyahları" etkinliğinde Ganalı öğrencilerle bir araya geldi.
Gönüllüler, Kumasi şehrindeki Fatıma Farida Academy okulunda Ganalı öğrencilere, fizikten matematiğe birçok alanda sunum yaptı.
TİKA gönüllülerinden Muhammed Irmak, AA muhabirine, "Bilim şenliği vesilesiyle Gana'dayız. Buraya çok güzel materyaller getirdik ve Ganalı kardeşlerimize tanıtıyor, onların görsel hafızalarını ve zekalarını yükseltmek istiyoruz. Bu vesileyle de hayata bakış açılarını küçük de olsa değiştirmek istiyoruz." dedi.
Gönüllülerden Ahmet Can Altıok da "Gana'da güzel tecrübeler edindik, heybemizde sevgi var, umut var, dostluk var. Hayatımızda hiç silinmeyecek görüntülere, karelere şahit olduk. Öğrencilerin bilimsel sunumlarımızı dinlerken gözlerindeki parıltıyı görmek bile bizi muazzam bir şekilde etkiliyor." diye konuştu.
Gün boyu süren etkinliğe yüzlerce öğrenci katıldı.
Daha önce de bir yetimhaneyi ziyaret eden TİKA gönüllüleri, kuruma 2 adet çamaşır makinası, 120 adet ranza, yastık, nevresim takımı, temizlik ve gıda malzemesi götürmüştü.
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