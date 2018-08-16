HABER

TİKA gönüllüleri Ganalı öğrencilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 18:12 | Son Güncelleme

TİKA gönüllüleri Ganalı öğrencilerle buluştu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Gana gönüllüleri, "Bilim Seyyahları" etkinliğinde Ganalı öğrencilerle bir araya geldi.

Gönüllüler, Kumasi şehrindeki Fatıma Farida Academy okulunda Ganalı öğrencilere, fizikten matematiğe birçok alanda sunum yaptı.

TİKA gönüllülerinden Muhammed Irmak, AA muhabirine, "Bilim şenliği vesilesiyle Gana'dayız. Buraya çok güzel materyaller getirdik ve Ganalı kardeşlerimize tanıtıyor, onların görsel hafızalarını ve zekalarını yükseltmek istiyoruz. Bu vesileyle de hayata bakış açılarını küçük de olsa değiştirmek istiyoruz." dedi.

Gönüllülerden Ahmet Can Altıok da "Gana'da güzel tecrübeler edindik, heybemizde sevgi var, umut var, dostluk var. Hayatımızda hiç silinmeyecek görüntülere, karelere şahit olduk. Öğrencilerin bilimsel sunumlarımızı dinlerken gözlerindeki parıltıyı görmek bile bizi muazzam bir şekilde etkiliyor." diye konuştu.

Gün boyu süren etkinliğe yüzlerce öğrenci katıldı.

Daha önce de bir yetimhaneyi ziyaret eden TİKA gönüllüleri, kuruma 2 adet çamaşır makinası, 120 adet ranza, yastık, nevresim takımı, temizlik ve gıda malzemesi götürmüştü.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflarSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflar
Ödemiş'te belediye tesislerinde ABD içecekleri yasaklandıÖdemiş'te belediye tesislerinde ABD içecekleri yasaklandı
İsmail Demir: ATAK'ın gelişmiş modelleri de gelecekİsmail Demir: ATAK'ın gelişmiş modelleri de gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilim Seyyahları Gana tika

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Seyahat şirketinden büyük atılım: Cinsel seyahat!

Seyahat şirketinden büyük atılım: Cinsel seyahat!

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki torbası belli oldu! İşte muhtemel rakipler...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki torbası belli oldu! İşte muhtemel rakipler...

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Diğer Haberler
Van'da AK Partilileri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Van'da AK Partilileri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

Aretha Franklin hayatını kaybetti! Peki Aretha Franklin kimdir (Hayatı, biyografisi)

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

ABD'li Papaz Andrew Brunson'un avukatından dikkat çeken açıklama: AYM ve AİHM'ne gidebiliriz

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

Erzurum’da, 1 yaşındaki bebek buzdolabında boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.