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TİKA gönüllüleri Hırvatistan’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 12:35 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ‘Tecrübe Paylaşımı Programı’ kapsamında Hırvatistan’da bulunan gönüllü öğrenciler, Hırvatistan Ormancılık Kurumu ile birlikte Hırvat-Türk Dostluk Hatıra Ormanı kurulmasının yanı sıra birçok faaliyete katıldı.15 gönüllü öğrencinin katılımıyla Hırvatistan’da gerçekleştirilen Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında öğrenciler, ülkenin birçok şehir ve bölgesinde çeşitli faaliyetlerde bulundu.

TİKA gönüllüleri Hırvatistan’da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ‘Tecrübe Paylaşımı Programı’ kapsamında Hırvatistan’da bulunan gönüllü öğrenciler, Hırvatistan Ormancılık Kurumu ile birlikte Hırvat-Türk Dostluk Hatıra Ormanı kurulmasının yanı sıra birçok faaliyete katıldı.
15 gönüllü öğrencinin katılımıyla Hırvatistan’da gerçekleştirilen Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında öğrenciler, ülkenin birçok şehir ve bölgesinde çeşitli faaliyetlerde bulundu. İlk olarak Hırvatistan’ın İstria Yarımadası’nda bulunan Pazin şehrinde Hırvatistan’ın en eski yerel radyo kuruluşlarından olan ve bölgenin en çok dinlenen radyosu olan Istria Radyo’da canlı yayına katılan gönüllüler, Hırvatistan’daki deneyimlerinden bahsederek, dinleyicilere Türkçe temel kelimeleri öğretti. Pazin Belediye Başkanı Renato Kruli ile de bir araya gelerek Pazin’de parkta ağaç dikimi gerçekleştiren öğrenciler, daha sonra 75 öğrencinin eğitim aldığı Pula Engelli Eğitim Okulunu ziyaret ederek, okul yöneticileriyle birlikte çocuklar için Türkçe şarkı, oyun ve Türkçe temel sözcüklerin öğretildiği çeşitli faaliyetlere katıldı.
Pula İslam Birliği Merkezi’ni ziyaret kapsamında Pula’da yaşayan Müslüman öğrencilerle bir araya gelerek Hırvatistan ve Türkiye’de öğrenci hayatı ile ilgili tecrübe paylaşımında bulunan gönüllüler, Omisalj şehrinde bulunan 3’üncü yüzyıl Roma döneminden kalma antik şehir Mirine’yi ziyaret ederek, sahil temizliği yaptı.
Karlovac şehrine bağlı Volnic-Topusko bölgesinde Karlovac Ormancılık Okulu öğrencilerinin katılımıyla bin çam, 10 kestane ve 1 dut ağacı dikerek, Hırvat-Türk Dostluk Hatıra Ormanı kuran gönüllüler, sonrasında Sisak’ta günde 80 kişiye sıcak yemek dağıtan ve kısıtlı olanaklarla yaşlılara evde bakım hizmeti sağlayan Merhamet Yardımlaşma Derneğinde bölgede yaşayan yaşlılara yönelik tansiyon ölçümü, kan şekeri ölçümü gibi temel sağlık taraması gerçekleştirdi.
Programa katılan gönüllülerden Yeditepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Dilara Nur Demir, Türkiye ve TİKA’nın Hırvatistan’da bu kadar çok ve çeşitli işbirliği yaptığı kurum ve kuruluş olmasından dolayı gururlandığını ifade etti.
Zagreb Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencileri ile bir araya gelen gönüllülerin programı Zagreb şehir turunun ardından sona erdi.

TİKA gönüllüleri Hırvatistan’da

TİKA gönüllüleri Hırvatistan’da

TİKA gönüllüleri Hırvatistan’da

TİKA gönüllüleri Hırvatistan’da

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