TİKA gönüllüleri Kamerun'da eski futbolcu Roger Milla ile tanıştı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinatörlüğünde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kamerun'a gelen gençler eski futbolcu Roger Milla ile tanıştı.

Gönüllü elçiler, TİKA'nın Kamerun'daki partner kuruluşlarından Roger Milla Vakfı ekibiyle Douala kentine bağlı Japoma köyüne doğru yola çıktı. Gençler, efsanevi Kamerunlu futbolcu Roger Milla'nın da köyü olan Japoma'ya giderken verdikleri kısa molada Milla ile tanıştı.

Gönüllü öğrenciler, köye vardıklarında TİKA ve Roger Milla Vakfı ortaklığıyla temin edilmiş 2 jeneratör, 20 adet hasta yatağı ve ilaçları muhafaza etmek için buzdolabını sağlık ocağına teslim etti.

Daha sonra Lecbaba kasabasına yönelen gençler, Milla Vakfı'yla düzenlenen "Roger Milla ile Türk ayı" adlı futbol turnuvası kapsamında futbol maçı yaptı. TİKA’nın temin ettiği spor ekipmanlarını turnuvaya katılan takımlara takdim eden gönüllüler, kasaba halkıyla vakit geçirdi.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

