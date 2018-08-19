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TİKA gönüllüleri Kamerun'da tohum ekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 02:20 | Son Güncelleme

Gönüllü gençler, Souna köyünde, aralarında limon, muz ve guava ağacı olan bitkilerin tohumlarını ekti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinatörlüğünde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kamerun'a gelen gençler, tohum ekme çalışmalarına katıldı.

Başkent Yaounde'ye 3 saat uzaklıktaki Souna köyüne giden genç gönüllüler, TİKA'nın temin ettiği tarım ekipmanlarını köy halkına dağıttı. Köylülerle birlikte su taşıyan, tohumlar için çukur açan gönüllüler, aralarında makabo, limon, muz ve guava gibi bitkilerin de bulunduğu tohumları toprakla buluşturdu.

Faaliyet sırasında şarkı söyleyen, dans eden Sounalılar renkli görüntüler oluşturdu.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde, Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kamerun Gönüllü tika

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