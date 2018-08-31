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TİKA gönüllüleri Karadağ'da panele katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 14:57 | Son Güncelleme

TİKA gönüllüleri Karadağ'da panele katıldı

PODGORİCA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Karadağ'ın başkenti Podgorica'yı ziyaret eden 16 gönüllü öğrenci, "Karadağ-Türkiye İlişkilerinin Tarihi" konulu panele katıldı.

Karadağ Üniversitesi Tarih Enstitüsü Akademik Danışmanı Dragana Kujovic, panelde öğrencilere iki ülke arasında 5 asrı aşkın süredir devam eden ilişkilerle ilgili bilgi verdi.

Karadağ'a 29 Ağustos'ta gelen gönüllü öğrenciler, ülkenin çeşitli bölgelerinde 6 Eylül'e kadar çeşitli etkinliklere katılacak.

- TİKA'nın Tecrübe Paylaşım Programı

Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi TİKA'nın faaliyet coğrafyasında yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan program, öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.

"2018 Tecrübe Paylaşım Programı" ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

Program vesilesiyle üniversite öğrencileri, Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'yı ziyaret edecek.

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