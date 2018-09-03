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TİKA gönüllüleri Namibya'da fidan dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 15:06 | Son Güncelleme

TİKA gönüllüleri Namibya'da fidan dikti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) “2018 Tecrübe Paylaşım Programı”na katılan gönüllü elçiler, Namibya'da fidan dikti.

TİKA koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve TRT iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen 2018 Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Namibya'ya gelen gönüllü elçiler, Çita Koruma Kampı'nı ziyaret etti ve Rundu bölgesinde mango, papaya ve guava fidanları dikti.

Gönüllüler, Türkiye'nin Windhoek Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Berrin Tulun ve TİKA Windhoek Program Koordinatörü Abdulkadir ABUKAN ile bir araya geldi.

- Tecrübe Paylaşım Programı

Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi TİKA'nın faaliyet coğrafyasında yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan program, öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.

2018 Tecrübe Paylaşım Programı ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

Üniversite öğrencileri, Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'yı ziyaret edecek.

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TİKA gönüllüleri

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