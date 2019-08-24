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TİKA gönüllüleri Namibya'da "hoş geldiniz" şarkılarıyla karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 17:06 | Son Güncelleme

Yüzlerce ağaç diken TİKA gönüllüleri sağlık ve tarımsal kalkınma alanlarında projeler yürüten sivil toplum kuruluşuna tarım ekipmanları hibe etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında Namibya'ya giden gönüllü öğrenciler, buradaki öğrenciler tarafından "hoş geldiniz" şarkılarıyla karşılandı. TİKA gönüllüleri, Namibya'nın kuzeyindeki Outapi şehrinde 1991'den bu yana faaliyet gösteren ve ülkede sağlık ve tarımsal kalkınma alanlarında projelere imza atan "Development Aid from People to People" (DAPP) adlı sivil toplum kuruluşuna ziyarette bulundu.
DAPP'a el arabası, alet kutusu, tırmık, kürek, keser gibi tarım ekipmanları teslim eden gönüllüler 400 guava, mango, limon ve papaya ağacı dikti.
Gönüllülerden Furkan Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsmini dahi bilmediğim Afrika'nın bir ülkesinde TİKA'nın bu kadar kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü bilmek ve buna kendi gözlerimle şahit olmak benim için inanılmaz bir tecrübeydi." ifadesini kullandı.

Tanrıverdi, "Grubumuz iki bin kilometrenin üzerinde yol yaparak Namibya'nın dört farklı bölgesini ziyaret etti. Bu ziyaretler, hayalimdeki Afrika ile gerçek Afrika'nın bambaşka şeyler olduğunu göstererek bana çok farklı bir vizyon kazandırdı." şeklinde konuştu.
Program kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle TİKA'nın yürüttüğü çalışmaların önemini daha fazla anladığının altını çizen Tanrıverdi, "Türkiye'nin din, dil ve ırk ayrımı yapmadan dünyanın dört bir yanına ulaştırdığı yardımları gözlemleme fırsatını yakalamamız bizleri gururlandırdı." dedi.
TİKA gönüllüleriyle Namibyalı öğrenciler arasında futbol karşılaşması düzenlenerek iki ülke arasındaki dostluk duyguları pekiştirildi.
Gönüllüler ayrıca Winhoek'te faaliyet gösteren, "Lidar Foundations" adlı sivil toplum kuruluşuna gıda yardımında bulundu ve burada farklı meslekler öğrenen Namibyalılara destek oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Namibya tika

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