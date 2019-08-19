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TİKA gönüllüleri Senegal'de yetimleri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 02:34 | Son Güncelleme

TİKA programı ile Senegal'e gelen gönüllü öğrenciler, Mbour'daki yetimhaneye gıda ve temizlik malzemeleri yardımında bulundu - TİKA gönüllüsü Murat Göçer: - "Anne, baba şefkatinden mahrum kalmış o küçücük çocuklar beni gördükleri an sevgi ve şefkat açlığını benimle gidermeye çalışıyorcasına bacağıma sarıldı" - "O an tarifi imkansız duygular yaşadım, yardım etmenin huzuruna ulaştıran TİKA’ya çok teşekkür ederim"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Tecrübe Paylaşımı Programı" kapsamında Senegal'e gelen gönüllü öğrenciler, çocukların barındığı yetimhaneyi ziyaret ederek, gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

Türkiye'deki üniversitelerin farklı bölümlerinde okuyan öğrenciler Mbour kentinde, binden fazla terk edilmiş bebeğin, küçük yetimin ve aile şiddetinden kaçan çocukların barındığı "Vivre Ensemble" (birlikte yaşa) yetimhanesini ziyaret etti.

Öğrenciler getirdikleri çok sayıda elifba, hikaye kitapçığı ile çeşitli hediyeleri ve TİKA'nın desteğiyle alınan gıda ve temizlik malzemelerini hediye ederek çocukların yüzünü güldürdü.

TİKA gönüllülerinin bebeklerle olan samimi halleri ve kucaklaşmaları izleyenleri duygulandırdı.

Yeni yürümeye başlayan bazı yetim bebeklerin ağzında biberonlarıyla öğrencilerin kucağına koşması duygulu anların yaşanmasına sebep oldu.

- "Çocuklar şefkat açlığını bacağıma sarılarak gidermeye çalıştılar"

Tecrübe Paylaşımı Programı ile Senegal'e gelen öğrencilerden Murat Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "herşey bir tebessüm için" sloganıyla geldiği ülkede çok duygulu anlar geçirdiğini söyledi.

Göçer, "Anne, baba şefkatinden mahrum kalmış o küçücük çocuklar beni gördükleri an sevgi ve şefkat açlığını benimle gidermeye çalışıyorcasına bacağıma sarıldılar. Bunu hallerinden hissettim. Bazıları ağlıyordu. O an tarifi imkansız duygular yaşadım. Bana dünyada hala birçok mazlum kardeşlerimin olduğunu hatırlatan ve onlara yardım etmenin huzuruna ulaştıran TİKA’ya çok teşekkür ederim." dedi.

Öğrenciler daha sonra Senegal'in kurucu Cumhurbaşkanı Lopold Sedar Senghor'un müzeye dönüştürülen ve kendisinin de uzun süre yaşadığı baba evini ziyaret ederek burada Senghor'un hayatı hakkında bilgi edindi.

Senegal TİKA Koordinatörü Kenan Yiğit de müzenin hatıra defterine ziyarete ilişkin mesaj bırakıp defteri imzaladı.

- 500 Türk gönüllü öğrenci 35 ülkede

TİKA tarafından Anadolu Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Hava Yolları, Kredi ve Yurtlar Kurumu, TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşım Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen program kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 500 öğrenci, 35 ülkeye saha ziyareti yapıyor.

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