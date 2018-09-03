TİKA gönüllüleri Tunus'ta

TUNUS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) “2018 Tecrübe Paylaşım Programı”na katılan gönüllü elçileri, Anadolu Ajansı (AA) Tunus ofisini ziyaret ederek, AA'nın faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

TİKA koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), AA ve TRT iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen 2018 Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Tunus'a gelen gönüllü elçiler, AA Tunus ofisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fransızca Haberler Editörü ve AA Tunus Temsilcisi Bilal Dinç, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen 14 öğrenciye, AA'nın Tunus'taki ve Afrika coğrafyasındaki çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Öte yandan, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, TİKA'nın gönüllü elçilerini büyükelçilikte kabul etti.

Tunus'taki Yunus Emre Enstitüsü ile TİKA Ofisi'ni de ziyaret eden gönüllü elçiler ülkenin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Gönüllü elçiler, TİKA'nın Tunus'ta yürüttüğü projelerden birinde çalışacak.

- Tecrübe Paylaşım Programı