TİKA gönüllüleri Tunus'ta

TUNUS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) “2018 Tecrübe Paylaşım Programı”na katılan gönüllü elçileri, Anadolu Ajansı (AA) Tunus ofisini ziyaret ederek, AA'nın faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.
TİKA koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), AA ve TRT iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen 2018 Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Tunus'a gelen gönüllü elçiler, AA Tunus ofisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Fransızca Haberler Editörü ve AA Tunus Temsilcisi Bilal Dinç, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen 14 öğrenciye, AA'nın Tunus'taki ve Afrika coğrafyasındaki çalışmalara ilişkin sunum yaptı.
Öte yandan, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, TİKA'nın gönüllü elçilerini büyükelçilikte kabul etti.
Tunus'taki Yunus Emre Enstitüsü ile TİKA Ofisi'ni de ziyaret eden gönüllü elçiler ülkenin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulacak.
Gönüllü elçiler, TİKA'nın Tunus'ta yürüttüğü projelerden birinde çalışacak.
- Tecrübe Paylaşım Programı
Program, Türkiye'deki farklı üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, Afrika, Asya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi TİKA'nın faaliyet coğrafyasında yer alan ülkelerdeki gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsayan program, öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.
2018 Tecrübe Paylaşım Programı ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.
Üniversite öğrencileri, Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'yı ziyaret edecek.
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