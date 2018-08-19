TİKA gönüllülerinden Faslı çocuklara sünnet kıyafeti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) düzenlediği "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Fas'ta bulunan gönüllü elçiler, sünnet olacak 200 çocuğa kıyafet hediye etti.
TİKA'nın koordinasyonunda düzenlenen program kapsamında sağlık taraması gerçekleştirmek üzere Fas'ta bulunan gönüllü elçiler, Larache Belediyesi iş birliğinde düzenlenen sünnet organizasyonuna katıldı.
Tıp fakültesi gönüllü öğrencilerden oluşan 16 kişilik ekip, sağlık taramasının ardından katıldıkları şölende, sünnet olacak Faslı 200 çocuğa geleneksel sünnet kıyafetleri hediye etti.
Sünnet kıyafetlerini alan aileler, Türkiye'ye hayranlıklarını dile getirerek, organizasyona verilen destekten ötürü Türk halkına teşekkür etti.
Geleneksel Fas müzikleri eşliğinde açılış töreni yapılan organizasyonun, 7 cerrah eşliğinde 5 günde tamamlanması planlanıyor.
Söz konusu organizasyona katılan gönüllüler, TİKA'nın Tecrübe Paylaşım Programının Fas ayağını tamamlayarak yurda döndü.
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