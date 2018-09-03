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TİKA gönüllülerinden Gürcistan'da eğitim ve kültüre destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 19:21 | Son Güncelleme

TİKA gönüllülerinden Gürcistan'da eğitim ve kültüre destek

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) "2018 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan gönüllü elçiler, Gürcistan'da "Dünyayı Eğitim ve Sevgi Kurtaracak" projesinin kültür merkezi inşaat çalışmalarına katıldı.

TİKA koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve TRT iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen 2018 Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Gürcistan'da bulunan genç gönüllülerin katılımıyla bölgedeki halkın ve özelikle genç nesillerin eğitim ve kültürel faaliyetlerine destek sağlayacak Gürcistan'ın Mollaoğlu köyündeki "Dünyayı Eğitim ve Sevgi Kurtaracak" kültür merkezinin inşaatında çalışma yaptı.

Genç Türk gönüllüler, 2 gün boyunca Gürcistan'ın Mollaoğlu köyündeki kültür merkezinin inşaat çalımalarına katılarak, merkezin kütüphanesinin kurulmasına yardımcı oldu.

Köyde Gürcüce öğretmeni olarak çalışan Kamuran Afandiyev, projeye kendi girişimiyle başladığını, merkezden önce kültür faaliyetlerini köydeki bir okulda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Okulda öğrenci sayısının artmasıyla öğrenciler için ayrı bir kültür merkezi inşa etmeye karar verdiklerini dile getiren Afandiyev, arkadaşlarıyla inşaatı belli bir aşamaya getirebildiklerini, sonrasında TİKA'dan yardım istediklerini söyledi.

Merkezin inşaatının TİKA'nin desteğiyle gerçekleştirildiğini ifade eden Afandiyev, verdiği destek için TİKA ofisine ve Türk gönüllülere teşekkür etti.

-Tecrübe Paylaşım Programı

Program, Türkiye'de farklı üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin, Afrika, Asya, Balkanlar ve Orta Doğu gibi TİKA'nın faaliyet gösterdiği coğrafyalardaki ülkelerde gençlerle etkileşimini ve karşılıklı tecrübe paylaşımını kapsıyor ve öğrencilerin ülkeler arasında "dostluk köprüleri" kurmasını amaçlıyor.

2018 Tecrübe Paylaşım Programı ile 8 Eylül'e kadar 30 ülkeye gidecek yaklaşık 500 öğrenci, bu ülkelerde Türkiye ve Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yerinde inceleyerek 100'e yakın proje ve faaliyete katılacak.

Üniversite öğrencileri, Nijer, Arnavutluk, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Fas, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Mozambik, Namibya, Özbekistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ürdün, Moldova ve Güney Afrika'yı ziyaret edecek.

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