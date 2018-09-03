TİKA gönüllülerinden Gürcistan'da eğitim ve kültüre destek

TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) "2018 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan gönüllü elçiler, Gürcistan'da "Dünyayı Eğitim ve Sevgi Kurtaracak" projesinin kültür merkezi inşaat çalışmalarına katıldı.

TİKA koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve TRT iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen 2018 Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Gürcistan'da bulunan genç gönüllülerin katılımıyla bölgedeki halkın ve özelikle genç nesillerin eğitim ve kültürel faaliyetlerine destek sağlayacak Gürcistan'ın Mollaoğlu köyündeki "Dünyayı Eğitim ve Sevgi Kurtaracak" kültür merkezinin inşaatında çalışma yaptı.

Genç Türk gönüllüler, 2 gün boyunca Gürcistan'ın Mollaoğlu köyündeki kültür merkezinin inşaat çalımalarına katılarak, merkezin kütüphanesinin kurulmasına yardımcı oldu.

Köyde Gürcüce öğretmeni olarak çalışan Kamuran Afandiyev, projeye kendi girişimiyle başladığını, merkezden önce kültür faaliyetlerini köydeki bir okulda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Okulda öğrenci sayısının artmasıyla öğrenciler için ayrı bir kültür merkezi inşa etmeye karar verdiklerini dile getiren Afandiyev, arkadaşlarıyla inşaatı belli bir aşamaya getirebildiklerini, sonrasında TİKA'dan yardım istediklerini söyledi.