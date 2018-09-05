TİKA gönüllülerinden Tunus'ta ekolojik kalkınmaya destek

TUNUS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) "2018 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan gönüllü elçiler Tunus'taki Sidi Amor Ekolojik Kalkınma Derneği'nde "saman balyalarından duvar örme, doğal boyalarla duvar süsleme, seramik atölyesi ve sabun yapımı" çalışmalarına katıldı. TİKA'nın koordinasyonluğunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve TRT iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında 14 gönüllü öğrenci TİKA'nın da desteklediği Sidi Amor Ekolojik Kalkınma Derneği'ndeki seramik atölyesi genişleme projesi inşaatında çalışmalar yaptı. Gönüllü öğrenciler inşaatta çalışmanın yanı sıra, dernek içerisinde bulunan seramik atölyesinde başından sonuna kadar çömlek yapımını tecrübe etti. Bu sırada öğrencilerden bazıları ise doğa ile uyumlu şekilde saman balyalarından duvar örme tekniğini öğrendi. Ayrıca öğrencilerin bir kısmı doğadan aldıkları toprağı eleyerek ve doğal kökboyaları ile duvar süslemesi yaparken, diğer kısmı da doğal malzemelerden sabun yapımını deneyimledi.

Öğrencilere eşlik eden TİKA Uzmanı Fatma Yaycı, geçen yıl sadece Afrika'da bu yıl ise Balkanlardan Orta Asya'ya, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada 30 ülkede 500'e yakın öğrencinin tecrübe paylaşım programına katılarak gönüllü faaliyetlerde bulunduğunu aktardı. Tunus'a gelen 14 öğrencinin de TİKA'nın daha önceden destek verdiği Sidi Amor Ekolojik Kalkınma Derneği'ndeki "seramik atölyesinin genişletilmesi projesi kapsamında inşaat faaliyetleri, saman balyalarından duvar yapma, sadece doğal malzemeler kullanarak topraktan, çeşitli oksitlerden ve doğal boyalardan yararlanarak duvar süslemeleri, seramik atölyesinde seramik üretimi, tabi yağlarla sabun yapımı gibi aktivitelere katıldığını ve ellerini toprakla buluşturduğunu" söyledi. Öğrencilerin tecrübe paylaşım programına katıldıkları için büyük heyecan yaşadığını aktaran Yaycı, aynı şekilde TİKA, AA, Yunus Emre Enstitüsü, THY gibi kurumların yurt dışında ne gibi faaliyetler yaptıklarını, buradaki amaç ve vizyonlarını öğrenme fırsatı da bulduklarını ifade etti.

Gönüllülük projesi kapsamında Tunus'a gelen öğrencilerin sadece faaliyetlere katılmakla yetinmediğini ülke toplumu ve kültürünü de daha yakından tanıma şansı bulduğunu kaydeden Yaycı, şöyle konuştu: "(Öğrenciler) Tunus halkı ile iletişime geçtiler onlarla beraber güldüler eğlendiler. Kültürlerin hiç de birbirinden uzak olmadığını, buranın adeta kültür olarak Türkiye gibi gayet sıcakkanlı insanların yer aldığı bir coğrafya olduğunu gördüler. Kuzey Afrika dediklerinde başta yaşadıkları tereddüt korku buraya geldiklerinde tamamen geçti." - "Ekibimiz ve ben mutluyuz, gururluyuz" Öte yandan Tunus'taki ekolojik inşaat projesine katıldığını belirten Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencisi Mervenur Türkoğlu "TİKA'nın Türkiye ile Tunus arasında kurduğu bu gönül bağının bir parçası olduğu için ekibimiz ve ben çok mutluyuz, gururluyuz." dedi. Katıldığı ekolojik inşaat projesinde duvarlar için doğayla uyumlu samandan duvar ördüklerini anlatan Türkoğlu, duvarda yapacakları süslemeler için kullandıkları toprağı çevredeki alandan getirdiklerini, kendilerinin elediğini ve renklendirmelerin tamamının doğal boyalarla yapıldığını ifade etti.