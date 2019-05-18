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TİKA, Gürcistan’da Türk askerlerinin mezarlarını yeniden inşa edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 16:39 | Son Güncelleme

Gürcistan Marneuli kentinin Kızılhacılı köyünde 1918’de Bakü’nün kurtuluşuna katılan Türk askerlerinin mezarları Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), tarafından yeniden inşa edilecek.Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ ve büyükelçilik çalışanları, Gürcistan’ın Kvemo-Kartli bölgesi Marneuli kentinin Kızılhacılı köyüne gelerek buradaki mezarlığa ziyarette bulundu.

Gürcistan Marneuli kentinin Kızılhacılı köyünde 1918’de Bakü’nün kurtuluşuna katılan Türk askerlerinin mezarları Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), tarafından yeniden inşa edilecek.
Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ ve büyükelçilik çalışanları, Gürcistan’ın Kvemo-Kartli bölgesi Marneuli kentinin Kızılhacılı köyüne gelerek buradaki mezarlığa ziyarette bulundu. Kızılhacılı köy aydınları, büyükelçi Yazgan’a bu mezarlıkta Kafkas İslam Ordusu’nun 7-8 Türk askerinin mezarlarının olduğunu söyleyerek "Sel suları ve bakımsızlık bu mezarların dağılmasına, kaybolmasına neden oldu” ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan köy sakinlerine Türk askerlerinin anısına saygılarından dolayı teşekkür ederek “Şehitler daima kalbimizdedir. Şehitler unutulmamalıdır. Onların ruhlarına saygı duymak bizim görevimiz. Bakü’nün serbest bırakılmasından sonra Gürcistan’dan geçen bazı Türk askerleri vebadan ve diğer hastalıklardan vefat etmiş. Gürcistan hükumetinin desteğiyle, Kızılhacılı köyüne gömülen Türk askerleri hakkında bir soruşturma yapılacak ve onların mezarları inşa edilerek, yükseltilecek ve anıt plaketi kurulacak. Bu tarihi yer gelecek nesiller için korunmalı, Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen insanlar Türk askerlerinin anısına derinden saygı gösterecek ve ruhları için dua edecekler” ifadelerini kullandı.
“Türkiye hiçbir zaman şehitlerini unutmaz”
Borçalı İş Adamları Derneği başkanı İsrafil Bayramov İhlas Haber Ajansı (İHA) yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, sağ olsun davetimizi kabul ederek köyümüze ziyarete geldi. Nuri Paşa’nın askerleri Azerbaycan’ı, Bakü’yü ve Gence’yi Ruslardan ve Ermenilerden kurtarıp Türkiye’ye dönerken ne yazık ki, burada bazı hastalıklardan dolayı hayatlarını kaybetmişler ve onları Kızılhacılı köyündeki mezarlığa gömmüşler. Bugün ise biz burada büyükelçiye aynı mezarları gösterdik ve bu ise çok ilginç geldi. Çünkü yüzyıllar geçse bile Türkiye hiçbir zaman şehitlerini unutmaz. İnşallah burada askerler için bir anıt dikilecek ve biz şehitlerimizi unutmayacağız onlar bizim kalbimizde” diye konuştu.
Mezarlıktan ayrıldıktan sonra Borçalı Türklerinin yoğun yaşadığı Marneuli kentinin Kızılhacılı köyündeki Neriman Nerimanov okulunu ziyaret eden Büyükelçi Yazgan ve beraberindeki ekip okulun bahçesinde Narimanov’un büstünü ziyaret etti ve önüne çiçek bıraktı. Daha sonra diplomat okul öğretmenleri ve öğrencileri ile konuşarak onların sorunlarıyla ilgilendi. Yazgan, “Her zaman size yardim etmeye Türkiye Büyükelçiliği olarak, TİKA olarak hazırız. Türkiye Narimanov’un Mustafa Kemal Atatürk’e desteğini hiç bir zaman unutmadı ve unutmayacak. Gürcistan’da, bu büyük insanın adını korumak için bir dizi önlem alınabilir. Örneğin, adına ödüller vererek çeşitli yarışmalar düzenlemek mümkündür. Bu tür yarışmalar için Azerbaycan Büyükelçiliği ile işbirliği yapmaya hazırız. Marneuli’deki Neriman Narimanov heykelinin korunması ve çevresinin iyileştirilmesi çok önemlidir” dedi
Daha sonra büyükelçi Yazgan Marneuli kentinde iş adamları ve Türkiye üniversitelerinin Borçalı Türk mezunları ile bir araya geldi. Yazgan, Kvemo Kartli bölgesinde yetişen ürünlerin Türkiye pazarına ihracatı sırasında ortaya çıkan sorunların araşdırılacağını belirtti. Yazgan, "Elçiliğimiz bölgedeki iş adamlarını Türkiye’yi ziyaret etmeleri için destekleyebilir. Kvemo Kartli bölgesi büyük ekonomik potansiyele sahip. Özellikle turizm sektöründe ve tarım sektörü için büyük fırsatlar var. Bölgede turist gezileri organizasyonu için turist şirketleri açılmalı ve turistlerin rahatlığı için şartlar yaratılmalıdır” ifadelerini kullandı.

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