TİKA kalkınma alanında Ukrayna'ya desteğini sürdürüyor

ZUHAL DEMİRCİ - Türkiye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla başta eğitim ve sağlık olmak üzere birçok alanda hayata geçirdiği projelerle Ukrayna'nın gelişimine katkıda bulunuyor. Türkiye'nin dış politika vizyonuna farklı alanlarda katkı sağlayan TİKA, Ukrayna'da eğitim, sağlık ve altyapı alanında çok sayıda projeyi hayata geçirdi. TİKA, Ukrayna'daki eğitim projeleri kapsamında, ülkenin kültür başkenti olarak bilinen Lviv kentinde Ukrayna ve Doğu Avrupa'nın en köklü üniversitelerinden Milli İvan Franko Üniversitesinin Filoloji Fakültesine altyapı desteğinde bulundu. Yenilenen Filoloji Fakültesi açılışında konuşan TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, 400 yıllık dostluk temeline dayalı iki ülke halkları arasındaki kültürel iş birliğinin önemine işaret etti. Bolat, "Üniversitenizle verimli iş birliği sayesinde hem Ukrayna ile Türkiye arasındaki bağları güçlendirecek uzman yetiştirilmesine hem de Batı Ukrayna topraklarında bulunan ortak kültürel mirasımızın korunması ve yaşatılmasına katkı sağlanacağını ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Lviv Milli İvan Franko Rektörü Vladimir Melnik de TİKA'nın, Filoloji Fakültesine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkanlık, öte yandan Odesa 93 Numaralı Genel Eğitim Yatılı Okulunun ısı sistemini yenilendi. Görme engelli çocuklara eğitim hizmeti sunan okulun mutfak bölümünün tadilatını yapan Başkanlık, ihtiyaç duyulan mutfak donanımını da temin etti. Bunun yanı sıra TİKA, Birinci Dünya Savaşı'nda yaralanan Türk askerlerinin tedavi gördüğü Pukiv okuluna altyapı desteği sağladı. - Sağlık TİKA, Ukrayna'da sağlık sektörüne destek projeleri kapsamında, yaklaşık 156 bin kişiye sağlık hizmeti sunan Melitopol Hastanesine tadilat ve tıbbi ekipman desteği verdi. Başkanlık, Yaremçe Şehir Hastanesinin enfeksiyon bölümünün onarımı ile cerrahi bölümünün donanımını da gerçekleştirdi. Hastane, Yaremçe şehri ve çevresindeki 6 köyün sakinlerine sağlık hizmeti sunuyor. TİKA, Ukrayna İçişleri Bakanlığı Merkez Hastanesine tıbbi ekipman temin etti. Başkanlık, yaklaşık 45 bin kişiye 30'dan fazla branşta, ayakta ve yatılı sağlık hizmeti veren hastaneye modern tıbbi donanım hibe etti.

Ukrayna'nın güneyinde yer alan Odesa ilindeki Odesa Milli Tıp Üniversitesinin Tıp Merkezinin ekipmanı TİKA tarafından yenilendi. Başkanlık, ülkenin köklü eğitim ve araştırma merkezlerinden Odesa Milli Tıp Üniversitesi Hastanesinin Yoğun Bakım ve Anesteziyoloji Ünitesine modern tıp ekipmanı sağladı. TİKA ayrıca Birinci Dünya Savaşı'nda yaralanan Türk askerlerinin tedavi gördüğü Verhnya Lıpıtsa Sağlık Ocağını yeniledi. - Altyapı TİKA, Ukrayna ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Ukrayna Devlet Bilimsel Araştırma Enformatizasyon ve Ekonomik Modelleme Enstitüsüne modern görüntülü konferans salonu kurdu. Başkanlık, bunun yanı sıra Ukrayna'nın bürokratlarını yetiştiren Milli Kamu Yönetimi Akademisine altyapı desteğinde bulundu. Ukrayna'da 1992'de cumhurbaşkanlığına bağlı enstitü olarak açılan birim, 1995'te akademi, 2003'te ise ulusal akademi statüsüne kavuştu. Akademinin görevleri arasında devlet memurlarının ve yerel idarelerin mesleki gelişimi ile devlet ve idari reformlara bilimsel destek sağlanması yer alıyor.