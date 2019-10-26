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TİKA Kenya’nın dört büyük hedefine destek veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 09:54 | Son Güncelleme

Kenya’nın en büyük ve saygın üniversitelerinden Kenyatta Üniversitesi’nin düzenlediği İnovasyon ve Araştırma Bienali kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kurulan tanıtım standı akademisyen ve öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılandı.Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Kenya’nın Dört Büyük Hedefi alt başlığı ile 22-25 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen uluslararası bienal kapsamında birçok konferans ve atölye çalışmasının yer aldığı bir fuar düzenlendi.Akademisyen, öğrenci ve STK temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği TİKA tanıtım standında TİKA’nın Kenya ve tüm dünyada yürüttüğü kalkınma yardımlarına ilişkin tanıtım filmleri gösterildi, gelen ziyaretçilere TİKA faaliyetlerinin yanında Türkiye Bursları ve FETÖ terör örgütü hakkında da bilgiler verildi.Kenya’nın Dört Büyük HedefiKenya’nın Dört Büyük Hedefi; Başkan Kenyatta tarafından açıklanan program doğrultusunda 2030 yılına kadar gıda güvenliği, erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, sosyal konut sayısının artırılması ve işsizlikle mücadele kapsamında imalat sanayinin güçlendirilmesi başlıklarının öncelenmesini içeriyor.

Kenya’nın en büyük ve saygın üniversitelerinden Kenyatta Üniversitesi’nin düzenlediği İnovasyon ve Araştırma Bienali kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından kurulan tanıtım standı akademisyen ve öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılandı.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Kenya’nın Dört Büyük Hedefi alt başlığı ile 22-25 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen uluslararası bienal kapsamında birçok konferans ve atölye çalışmasının yer aldığı bir fuar düzenlendi.
Akademisyen, öğrenci ve STK temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği TİKA tanıtım standında TİKA’nın Kenya ve tüm dünyada yürüttüğü kalkınma yardımlarına ilişkin tanıtım filmleri gösterildi, gelen ziyaretçilere TİKA faaliyetlerinin yanında Türkiye Bursları ve FETÖ terör örgütü hakkında da bilgiler verildi.

Kenya’nın Dört Büyük Hedefi
Kenya’nın Dört Büyük Hedefi; Başkan Kenyatta tarafından açıklanan program doğrultusunda 2030 yılına kadar gıda güvenliği, erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, sosyal konut sayısının artırılması ve işsizlikle mücadele kapsamında imalat sanayinin güçlendirilmesi başlıklarının öncelenmesini içeriyor. Bu başlıkta kamu ve akademinin yaptığı çalışmalar Kenya Hükümeti tarafından destekleniyor.
TİKA, Nairobi’de 2012’den beri gerçekleştirdiği yüzden fazla proje ile Kenya’nın Dört Büyük Hedefi’ne destek veriyor. TİKA’nın Kenya’daki faaliyetleri sağlık, eğitim, tarım, su hijyeni ve kapasite geliştirme programları üzerinde yoğunlaşıyor.

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